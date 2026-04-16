Как в Алматы решают проблему дефицита мест и заброшенных детсадов

Добротное здание с выбитыми стеклами, пустые детские качели и поросшая бурьяном территория. В центре Алматы вот уже много лет мог бы работать хороший детский сад со всей готовой инфраструктурой, но он простаивает. В управлении строительства Алматы говорят, что на пересечении улиц Мауленова и Айтеке би должны были провести сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания ясли-сада.

— 26 августа 2024 года управлением получено заключение РГП «Госэкспертиза» № 02-0140/24 на проектно-сметную документацию по объекту. Начало строительно-монтажных работ планируется после утверждения местного бюджета города Алматы, — сообщили в управлении строительства Алматы в ответ на запрос Kazinform.

Близится лето 2026 года, но здание до сих пор ожидает, когда за него возьмутся строители. Тем временем, дефицит мест в детских садах Алматы увеличивается не по дням, а по часам. По состоянию на 6 апреля 2026 года в очереди в дошкольные организации города, зарегистрированной в информационной системе balabaqsha.snation.kz, числится 20 317 детей. Среди них в возрасте от 0 до 2 лет — 396, от 2 до 6 лет — 19 921 ребенок.

— Указанное количество очередников отражает актуальный дефицит мест в дошкольных организациях города. В целом по Алматы наблюдается дефицит государственных детских садов, — констатируют в управлении образования Алматы.

По данным ведомства, с начала 2025 года открыто 83 новых дошкольных организации на 6 895 мест. Также дефицит мест пытаются решить за счет пилотного проекта по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с применением механизма ваучерного финансирования, ориентированного на получателей образовательных услуг. Благодаря этому с первого июля 2025 года в Алматы постановка детей на очередь осуществляется с момента рождения в соответствующей возрастной категории. А возможность выбора конкретной дошкольной организации и срок удовлетворения заявки определяются наличием свободных мест и очередностью, установленной в информационной системе.

Но даже такие масштабные меры пока не позволяют заметно сократить дефицит мест в детских садах. Тем более, что заброшенных и, следовательно, закрытых детских садов в городе немало.

— Вопросы, связанные с состоянием неиспользуемых зданий бывших дошкольных организаций, требуют отдельного анализа по каждому объекту с учетом формы собственности, технического состояния и градостроительных ограничений, — пояснили в управлении образования.

В ведомстве обрадовали, что детский сад на Мауленова-Айтеке би (бывший частный детский сад «Теремок») все-таки обещают начать ремонтировать в 2026 году. Но какой дефицит мест в детских садах будет, когда работы здесь завершат и будут готовы вновь принять деток, пока не известно.

