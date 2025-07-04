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    21:40, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Как в Алматы отметят Национальный день домбры

    6 июля в Алматы в честь Национального дня домбры состоится праздничный концерт с участием известных исполнителей эстрады, традиционного жанра и домбристов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    домбра домбыра
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Мероприятие пройдет на сцене под открытым небом перед Дворцом Республики на площади Абая.

    В праздничной программе примут участие Роза Рымбаева, Айгуль Улкенбаева, Айгуль Косанова, Рамазан Стамгазиев, Мейрамбек Беспаев, Асылбек Енсепов, а также группы «Қоңыр» и Ulytau, фольклорно-этнографический ансамбль «Сазген Сазы», артисты Театра традиционного искусства «Алатау» и другие.

    С 17:00 до 21:00 жители и гости Алматы смогут насладиться звучанием домбры, услышать любимые кюи, терме, народные песни и произведения, отражающие богатое культурное наследие казахского народа. Концерт станет ярким символом уважения к традиционной музыке и национальным ценностям. Вход бесплатный.

    Отметим, что Национальный день домбры в Казахстане отмечается в первое воскресенье июля.

    Ранее в области Жетысу пять тысяч исполнителей одновременно сыграли на домбре и установили новый рекорд Казахстана.

    Теги:
    Культура День домбры Регионы Музыка Общество Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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