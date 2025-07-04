Как в Алматы отметят Национальный день домбры

Мероприятие пройдет на сцене под открытым небом перед Дворцом Республики на площади Абая.

В праздничной программе примут участие Роза Рымбаева, Айгуль Улкенбаева, Айгуль Косанова, Рамазан Стамгазиев, Мейрамбек Беспаев, Асылбек Енсепов, а также группы «Қоңыр» и Ulytau, фольклорно-этнографический ансамбль «Сазген Сазы», артисты Театра традиционного искусства «Алатау» и другие.

С 17:00 до 21:00 жители и гости Алматы смогут насладиться звучанием домбры, услышать любимые кюи, терме, народные песни и произведения, отражающие богатое культурное наследие казахского народа. Концерт станет ярким символом уважения к традиционной музыке и национальным ценностям. Вход бесплатный.

Отметим, что Национальный день домбры в Казахстане отмечается в первое воскресенье июля.

Ранее в области Жетысу пять тысяч исполнителей одновременно сыграли на домбре и установили новый рекорд Казахстана.