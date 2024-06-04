Как в Алматы отметят День госсимволов
4 июня отмечается День государственных символов Казахстана. В честь данного события в Алматы запланированы различные мероприятия, в том числе торжественное поднятие государственного флага и исполнение гимна, автопробег, тематические выставки, праздничный концерт, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в акимате города, в 4 июня в 11:00 на площади у высокогорного спортивного комплекса «Медеу» состоится торжественная церемония поднятия государственного флага и исполнение гимна.
В 15:00 в Доме социальных услуг пройдет конференция на тему «Көк тудың желбірегені» с участием общественных деятелей, историков, экспертов, представителей неправительственных организаций и молодежи.
В 16:00 в театре традиционного искусства «Алатау» состоится праздничный концерт, посвященный Дню государственных символов РК.
В 19:00 в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла пройдет патриотический концерт академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы» имени Тлендиева «Менің елім».
Также праздничные мероприятия пройдут в районах города:
Ауэзовский район:
- в 10:00 – перед аппаратом акима Ауэзовского района (пр. Алтынсарина, 23) – флешмоб по исполнению государственного гимна и поднятию государственного флага РК.
- в 10:00 – І смена, 15:00 – ІІ смена в социальном клубе «Шыңға өрлеу» пройдет круглый стол на тему «Қазақстанның мемлекеттік рәміздері және оның даму тарихы».
- в 11:00 – автопробег с 12 машинами, украшенными флагами. Маршрут автопробега начнется с ТЮЗа им. Н. Сац, далее колонна будет двигаться по улице Саина до проспекта Райымбека и в обратную сторону по улице Саина до улицы Жандосова, завершение пробега в ТЮЗ им. Н. Сац.
- в 17:00 – фотовыставка «Рәміздер – ел мәртебесі» (Мамыр-1, 29/7).
Жетысуский район:
- в 12:00 – в Доме культуры «Кемел» состоится круглый стол «Государственные символы Казахстана – национальная гордость».
Алатауский район:
- в 09:00 на площади перед акиматом Алатауского района состоится торжественное исполнение гимна РК.
- в 10:00 – велопробег, посвященный Дню государственных символов РК по ул. Б. Момышулы от пересечений улиц Б. Момышулы и Монке би до ЛД «Алматы Арена».
Алмалинский район:
- в 11:00 – торжественное исполнение гимна РК.
- весь день – на Арбате (балконы домов по улице Панфилова, 101, 103) и гостинице «Алматы» будет размещен государственный флаг РК.
Бостандыкский район:
- в 11:00 на территории КЦДС «Атакент» состоится торжественное исполнение гимна в честь праздника «4 июня – День символов».
- в 14:00 в национальной библиотеке пройдет круглый стол на тему «Елтаңбасымен еңселі, Әнұранымен айбынды, Туымен тұғырлы».
Наурызбайский район:
- в 10:00 – 100 солдат, 30 курсантов, ветераны, дети детских садов и социального клуба «Шыңға өрлеу», сотрудники районных служб, управлений и акимата района в амфитеатре исполнят гимн. Также 45 домбристов Центра инновационного творчества сыграют на домбре кюи Балбраун, Ерке сылқым.
- в 10:00 состоится выставка на тему «Государственные символы» в амфитеатре на территории акимата Наурызбайского района.
- в 11:00 в квадрате Абая - Саина - Шаляпина - Ашимова - Жандосова - Карьерная пройдет автопробег.
Турксибский район:
- в 11:00 перед Домом школьников №6 пройдет торжественное исполнение гимна РК в честь праздника «4 июня – День символов».