Как в Акмолинской области реализуется программа «Нұрлы жер»
По словам спикера, в прошлом году в регионе введено в эксплуатацию 574 тысячи кв. м жилой площади. Предполагается, что за пять месяцев этого года в области будет построено 241 кв. м жилья. За счет средств республиканского и областного бюджетов планируется строительство 71 многоквартирного жилого дома, а это 3 061 квартира. На сегодня ведется строительство 44 жилых домов на 1 982 квартиры.
«В этом году на строительство арендного жилья без права выкупа выделено 4,3 миллиарда тенге. Кроме того, за счет средств республиканского и областного бюджетов планируем ввести в эксплуатацию 23 многоэтажных жилых дома, или 815 квартир. Также планируется ввести в эксплуатацию 11 кредитных многоэтажных жилых домов на 594 квартиры», – проинформировала Елена Искакова.
Также заместитель руководителя областного ведомства добавила, что для сохранения положительной динамики по вводу кредитного жилья на начало строительства 698 квартир в 9 регионах области дополнительно предусмотрено 1,9 млрд тенге.
К слову, за 2018-2020 годы в области обеспечены сетями к районам индивидуального жилищного строительства 1 610 земельных участков. В этом году 1 692 земельных участка в области планируется обеспечить инженерной инфраструктурой. Итого за последние три года в регионе планируется обеспечить инженерными сетями 3 302 земельных участка.