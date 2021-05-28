Как в Акмолинской области реализуется программа «Нұрлы жер»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За годы реализации программы «Нұрлы жер» в Акмолинской области построено более двух миллионов квадратных метров жилья. Квартирный вопрос перестал быть проблемой для 17 тысяч семей акмолинцев. Об этом подробно рассказала заместитель руководителя управления строительства Елена Искакова на брифинге на площадке РСК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

По словам спикера, в прошлом году в регионе введено в эксплуатацию 574 тысячи кв. м жилой площади. Предполагается, что за пять месяцев этого года в области будет построено 241 кв. м жилья. За счет средств республиканского и областного бюджетов планируется строительство 71 многоквартирного жилого дома, а это 3 061 квартира. На сегодня ведется строительство 44 жилых домов на 1 982 квартиры.

«В этом году на строительство арендного жилья без права выкупа выделено 4,3 миллиарда тенге. Кроме того, за счет средств республиканского и областного бюджетов планируем ввести в эксплуатацию 23 многоэтажных жилых дома, или 815 квартир. Также планируется ввести в эксплуатацию 11 кредитных многоэтажных жилых домов на 594 квартиры», – проинформировала Елена Искакова.

Также заместитель руководителя областного ведомства добавила, что для сохранения положительной динамики по вводу кредитного жилья на начало строительства 698 квартир в 9 регионах области дополнительно предусмотрено 1,9 млрд тенге.

К слову, за 2018-2020 годы в области обеспечены сетями к районам индивидуального жилищного строительства 1 610 земельных участков. В этом году 1 692 земельных участка в области планируется обеспечить инженерной инфраструктурой. Итого за последние три года в регионе планируется обеспечить инженерными сетями 3 302 земельных участка.