Как узнать свой участок для голосования на выборах в Курултай в Таразе

Перед выборами депутатов в Курултай в Таразе открыли три call-центра, где помогут разобраться с участком, открепительным удостоверением и голосованием на дому, передает корреспондент агентства Kazinform.

Чтобы жителям не пришлось самостоятельно искать участок и выяснять, почему их фамилии нет в списках, консультационные линии организовали в аппарате акима Тараза и двух городских районов.

Обратиться туда можно, прежде всего, чтобы узнать номер и адрес своего избирательного участка. Специалисты также подскажут, куда обращаться за открепительным удостоверением, если в день голосования человек будет находиться в другом городе или районе.

Еще один блок вопросов касается голосования на дому.

Отдельно будут разбирать случаи, когда житель не обнаружил себя в списке избирателей, переданном акиматом участковой комиссии. Операторы объяснят, как добиться включения в список и куда для этого следует обратиться. Получить консультацию можно и по другим вопросам, связанным с избирательными списками.

Сall-центры работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:30. Перерыв предусмотрен с 13:00 до 14:30. За каждым центром закрепили по два сотрудника, всего на вопросы горожан будут отвечать шесть специалистов.

Для оперативной проверки обращений сотрудники линии, расположенной в аппарате акима Тараза, используют информационную систему «IKomekshi».

Позвонить можно по следующим номерам:

аппарат акима города Тараза — 8 (7262) 45-17-71, 45-48-14.

аппарат акима района Аулиеата — 8 (7262) 96-32-05.

аппарат акима района Жибек жолы — 8 (72633) 3-33-81.

Ранее ЦИК посоветовал гражданам проверить свой участок и наличие фамилии в списке через местные исполнительные органы.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК уже утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах.

Также стало известно, как будет финансироваться проведение выборов в Курултай.