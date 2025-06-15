Как узнать сумму налога на имущество для физических лиц в 2025 году

Как пояснили в Департаменте госдоходов по Костанайской области, по налоговому законодательству, срок уплаты налога на имущество за 2024 налоговый период установлен до 1 октября 2025 года.

Оплатить можно на портале Комитета государственных доходов Министерства финансов РК (kgd.gov.kz), портале «Электронного правительства» (eGov.kz), а также в мобильном приложении Kaspi.kz.

– Это позволяет физическим лицам заранее ознакомиться с суммой предстоящего налога, сформированной органами государственных доходов, а также произвести оплату по готовым реквизитам. Доступ к информации осуществляется в онлайн-режиме с 1 июля по 1 октября 2025 года через интеграцию с информационной системой КГД, – рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют ввести новые правила по регулированию мобильных переводов. Кого и в каких случаях начнут проверять – можно узнать здесь.