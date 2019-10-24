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Как устранят недоделки столичного долгостроя

24 Октября 2019 23:45
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Как устранят недоделки столичного долгостроя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов повторно посетил ЖК «Баспана Коктал». Дом был признан проблемным четыре года назад, количество дольщиков составляет свыше 500 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

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ЖК будут достраивать при участии «Елорда курылыс компаниясы» в рамках программы «Нурлы жер». Так, с момента последнего посещения откорректирован проект: проведено техническое обследование дома, проект по инженерным сетям находятся на госэскпертизе. По слова застройщика, проводится демонтаж перегородок для установки лифтов.

«Изначально по проекту предусматривалось 5 этажей, из-за этого лифты не были предусмотрены, закупаем лифты у нашей казахстанской компании, также заменяем окна. Весной приступим к внутренней отделке дома», - сказал застройщик.

Аким города Алтай Кульгинов отметил, что необходимо до начала зимнего периода закрыть все окна и двери, укрепить кровлю дома. Срок сдачи - 2020 год.

Всего в городе имеется 51 незавершённый объект (76 домов). До конца текущего года количество введённых в эксплуатацию жилых комплексов достигнет 10-ти.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Жилье,
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