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    01:27, 16 Июнь 2024 | GMT +6

    Как усиливают защиту лесов в Карагандинской области

    Как усиливают защиту лесов в Карагандинской области
    Фото: акимат

    В Карагандинской области усиливают меры по защите лесов. Из областного бюджета выделяются средства на оснащение КГУ «Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Глава региона Ермаганбет Булекпаев побывал на предприятии и посмотрел созданные условия.

    Защитники природы обеспечены современной техникой и необходимым оборудованием. Есть патрульные и пожарные машины, два водовоза и многое другое. В распоряжении находится даже специализированная бытовая машина, обеспечивающая комфортные условия для работы в степных районах.

    — Материально-техническая база укомплектована полностью. В этом году закупили
    машину для длительных выездов оперативной группы, катер, — рассказал инженер по охране и защите леса Темирлан Елюбаев.

    Под охраной хозяйства 27 тысяч природной территории, около половины которой покрыто лесом. В задачи входит и борьба с браконьерством. В штате 100 лесников и 18 сотрудников оперативно-инспекторской группы.

    Одна из первоочередных задач — предотвращение лесных пожаров. В регионе действует 51 пожарный пост, в ближайшие два года планируют создать еще 15.

    В прошлом году в дополнение к имеющимся открыли пять новых лесопожарных станций, в этом году строят ещё одну — на территории Шахтинского лесхоза.

    По словам начальника ДЧС Карагандинской области Мурата Катпанова, все лесничества обеспечены стопроцентно. Для их нужд закупили необходимую спецтехнику и больше 400 наименований различного оборудования: ранцевые огнетушители, хлопушки и др.

    Ермаганбет Булекпаев также посетил Карагандинский лесной питомник, где выращивают саженцы для озеленения региона.

    Теги:
    Пожар Природа Карагандинская область Лесные пожары
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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