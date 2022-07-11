11 Июля 2022 19:19

Как улучшилась транспортная связность и мобильность сельских жителей Казахстана за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в 2021 году государственные программы были переформатированы в национальные проекты. Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны» был создан, чтобы решить две приоритетные потребности сельского населения – 100% обеспечение питьевой водой и развитие транспортной связанности регионов. Сегодня мы рассмотрим, как улучшилась транспортная связность регионов за время реализации проекта в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Нацпроект направлен на решение первостепенных потребностей регионов

Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны» была разработан на основе первостепенных потребностей жителей регионов - это обеспечение равного доступа населения к базовым услугам, таким, как водообеспечение, канализация и улучшение других жилищно-коммунальных условий, а также увеличение транспортной связанности регионов, которое будет способствовать мобильности населения, а также повышению транзитного потенциала страны.

Национальный проект был принят в октябре 2021 года. Однако его реализация осуществлялась и ранее по другим смежным направлениям. Поэтому координаторы проекта ведут подсчеты о проделанной работе по показателям за один год. В данном случае, какая работа была проделана за 2021 год.

Здесь нужно заметить, что в отличие от госпрограмм, в нацпроекте достижение цели измеряется по выполнению более конкретных задач и точных индикаторов. А в каждом нацпроекте определены исполнители, которые несут персональную ответственность за выполнение. Данный проект курирует Министерство национальной экономики.

Итак, в нацпроекте определены 2 основные задачи, 20 показателей и 94 мероприятия. На их реализацию предусмотрено выделение 7,6 трлн тенге. При этом, 4 трлн тенге – средства республиканского бюджета, 786 млрд тенге будет выделяться из местных бюджетов и 2,8 трлн тенге – внебюджетные средства. Реализация нацпроекта запланирована до конца 2025 года.

Сегодня мы сфокусируемся на том, что было сделано по второй задаче проекта – улучшение транспортной связности регионов. Как улучшилась жизнь сельчан с реализацией этой задачи?

Транспортная связность регионов напрямую зависит от качества дорог

За 2021 год строительными работами и реконструкцией было охвачено 10 тыс. км автодорог республиканского и местного значения. В 2020 году этот показатель составил 9,8 тыс. км.

На дорогах республиканской сети было пройдено 3,6 тыс. км, из них по итогам года введено в эксплуатацию 2,2 тыс. км.

В рамках сложного и среднего ремонта было пройдено 2,4 тыс. км, из них выполнено 556 км.

Что касается местных дорог, то общий охват строительно-ремонтными работами дорог местной сети составил 4 тыс. километров, из них выполнено 2,6 тыс. километров.

Таким образом, доля дорог республиканского значения в нормативном

состоянии выросла до 90%, а доля автодорог местного значения – до 80%.

В ходе реализации проекта был снижен износ инженерной и транспортной инфраструктуры в моно- и малых городах с 57,6 до 45,5%, хотя планировалось – 54,2%.

Для сравнения – в 2020 году доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составила 89% - дорог республиканского значения и 75% - дорог местного значения. А в 2019 году была завершена реализация Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы, в рамках которой построено и реконструировано всего 3 тыс. км автодорог республиканского значения, отремонтировано около 7 тыс. км дорог, было задействовано порядка 100 тыс. человек.

То есть улучшение показателей по дорогам, согласно выше приведенным цифрам, с реализацией нацпроекта ускорилась.

Всего в рамках нацпроекта, который, напомним, рассчитан до 2025 года, запланирован капитальный и средний ремонт 11 тыс. км автомобильных дорог республиканской сети. Развитие внутренней транспортной сети будет обеспечено за счет строительства и реконструкции 12 тыс. километров дорог республиканского значения и 27 тыс. километров дорог местного значения.

Цель - довести долю автомобильных дорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии до 100 %, а долю автомобильных дорог местного значения - до 95 %.

Бесперебойное движение по дорогам зависит от качества придорожного сервиса

В 2021 году продолжилась работа по модернизации объектов придорожного сервиса. И по результатам выполненных работ доля объектов придорожного сервиса, соответствующих государственному стандарту, увеличилась до 66% (58% в 2020 году). Всего, на сегодняшний день, в стране построено 85 объектов придорожного сервиса с национальным стандартом.

В целом, для обеспечения бесперебойного движения планируется довести долю объектов дорожного сервиса по государственному стандарту до 74%.

Развитие инфраструктуры гражданской авиации

На транспортную связность регионов несомненно влияет и инфраструктура гражданской авиации.

За 2021 год в республике были реконструированы аэровокзальные комплексы аэропортов Уральска и Костаная, а также построен новый пассажирский терминал в Шымкенте. Кроме того была начата реализация масштабного проекта по строительству нового пассажирского терминала аэропорта Алматы площадью 55 тыс. квадратных метров.

Модернизацию аэропортов можно рассмотреть на примере аэропорта города Уральска. Новый терминал городского аэропорта был запущен 7 апреля текущего года.

Площадь терминала аэропортового комплекса была увеличена с 4 до 10 тыс. кв. м. Кроме того, было установлено современное технологическое оборудование, позволяющее в полной мере использовать потенциал аэропорта. Также, в рамках модернизации были повышены стандарты безопасности и улучшено качество обслуживания пассажиров. Проект был реализован за счет привлечения частных инвестиций.

Внешняя связанность территорий Казахстана

Кроме внутренней связности, реализуется ряд крупных проектов по увеличению внешней связности территорий в рамках нацпроекта.

В частности, проводится строительство вторых путей участка «Достык-Мойнты», который позволяет увеличить пропускную способность соединения Китай-Европа-Китай в 5 раз.

Ведется строительство железнодорожной линии «Дарбаза-Мактаарал», которая позволит увеличить пропускную способность станции Сарыагаш в 2 раза. А проект строительства железнодорожной ветки в обход станции Алматы позволит сократить срок перевозки груза на два дня.

В результате, по итогам 2021 года объем транзита увеличился на 30 млн тонн (с 22,7 млн ​​тонн в 2020 году), в том числе контейнеров 1,6 млн тонн (с 876 тыс. тонн в 2020 году).

Ожидается, что поток контейнеров в транскаспийском направлении увеличится до 100 тыс. TEU (двадцатифутовый эквивалент). В целом, объем транзита через территорию страны вырос до 23,8 млн тонн, в том числе железнодорожным транспортом до 21 млн тонн, автомобильным транспортом до 2,8 млн тонн.

Стоит отметить, что в текущем году строительством, реконструкцией и ремонтом охвачено 11,5 тыс. км автомобильных дорог общего пользования.

Из них на республиканской сети ведется 7,3 тыс. км работ, из которых планируется завершить строительство и реконструкцию 4,3 тыс. км и ввести 1,4 тыс. км.

В числе улучшения условий для сельчан можно рассматривать и создание рабочих мест. Так, за счет реализации проектов по транспортной связности всего планируется создать более 396 тыс. рабочих мест до конца 2025 года.

В целом, за год реализации всего нацпроекта было создано около 111,6 тыс. постоянных и временных рабочих мест из 491,1 тыс. запланированных.

Другие результаты проекта с начала его реализации представлены в таблице ниже.

Одним из главных результатов Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» является обеспечение населения питьевой водой. По общим подсчетам в 2021 году обеспечение населения питьевой водой в городах доведено до 98%, а в селах до 93%. Очистка сточных вод в городах доведена до 75,7% из запланированных 74,9%.

К 2025 году 100% населения должно быть обеспечено питьевой водой, уровень очистки сточных вод в городах должен также достичь 100%.

Сколько денег было потрачено

Общий объем финансирования мероприятий Национального проекта на 2021 год составлял 1,45 трлн тенге, в том числе средства республиканского бюджета – 1 078,0 млрд тенге, местный бюджет – 179 млрд тенге, внебюджетные средства – 200 млрд тенге.

По итогам 2021 год освоение по Национальному проекту составило 1,38 трлн тенге, из них РБ – 999,6 млрд тенге, МБ – 173,9 млрд тенге, ВС – 212,0 млрд тенге.

При этом, как сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики, основными причинами неосвоения средств из госбюджета стали экономия по итогам конкурсных процедур, отставание от графика производства работ, удорожание проектов, не предоставление актов выполненных работ, судебные процедуры, курсовая разница, ограничительные меры со стороны иностранных государств на фоне коронавирусной инфекции и другие.

В Казахстане более 40% населения проживает в сельской местности. Благодаря реализации данного нацпроекта, доступ сельчан к базовым услугам стабильно расширяется. При этом, реализация проекта дает ощутимые результаты - за цифрами стоят улучшение жизни для многих семей. Расширяется доступ к базовым потребностям, улучшаются жилищные условия, коммуникации, мобильность сельских жителей и транспортная связность регионов. Все это, в конечном счете, улучшает социально-экономическое развитие всех регионов без исключения.