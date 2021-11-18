Как украсят столицу к Новому году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До Нового года осталось немного времени, а в супермаркетах и магазинах уже чувствуется праздничная атмосфера. В городском управлении культуры рассказали, как украсят столицу к Новому году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно информации, представленной районными акиматами города Нур-Султана, ежегодно акиматом утверждается определенная праздничная концепция с тем, чтобы жители, в особенности дети, могли безопасно и весело провести досуг в зимнее время. В каждом районе столицы праздничное оформление коррелируется с той же концепцией. В текущем году для новогоднего оформления городских улиц планируется использовать прошлогодние гирлянды, инсталляции и прочие украшения. В районах будут установлены елки, имеющиеся на балансе акимата. Все общественные пространства для зимнего досуга будут оформлены тематическими малыми архитектурными формами и световыми инсталляциями», - прокомментировали в пресс-службе столичного управления культуры.

В праздничном оформлении города примут участие также представители малого и среднего бизнеса.

В районе Алматы планируется обустройство десять тематических площадок: Триатлон парк, площадь у монумента Казак ели, набережная реки «Акбулак», Дворец Школьников, Президентский парк, парк «Жеруйык», в том числе четыре общественных пространств в жилых массивах, на которых будет размещено семь ледовых горок и пять катков. А в Байконырском районе будет установлено пять новогодних елок, имеющихся на балансе акимата района, высота 18 метров – одна единица, высота 15 метров и высота 8 метров – по две единицы. Согласно ежегодной утвержденной праздничной концепции в Сарыаркинском районе будут организованы зимние места досуга по пяти локациям. А Есильский район более двух лет район оформляли с использованием малых архитектурных форм прошлых лет.

«В 2020 году новые МАФы (малые архитектурные формы) не приобретались, оформление осуществлялось за счет имеющихся материалов прошлых лет. Для оформления малых архитектурных формы, новогодних елей используются материалы прошлых лет. В связи с тем, что элементы украшений создаются из доступных материалов, не предназначенных для долгого периода использования, планируется использовать более 50-60 % прошлогодних украшений и МАФ после проведения ремонтно-восстановительных работ», - отметили в управлении культуры.

В ведомстве также пояснили, запланировано ли выделение средств на мероприятия, посвященные празднованию Нового года.

«В соответствии с пунктом три Постановления санитарного врача города Нур-Султана от 2 октября 2021 года управление культуры в рамках своих полномочий, утвержденных Положением обеспечивает запрет на проведение массовых мероприятий. Так, Управлением в рамках действующего Постановления план мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года, не утвержден», - пояснили в столичном управлении культуры.