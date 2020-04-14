Как участники программы «Еңбек» могут получить гарантирование займов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решение актуальных вопросов малого и среднего бизнеса требует особого внимания. Ряд задач, направленных поддержку предпринимательского сектора, обозначил в своем заявлении 31 марта 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Наряду с налоговыми преференциями, отсрочкой платежей по займам, запрете на проверки, Президент страны особенно отметил вопросы широкой и качественной занятости, бесперебойного обеспечения деятельности аграрного сектора, необходимость увеличения объемов кредитования МСБ, передает МИА «Казинформ».

Одной из распространенных трудностей с которыми сталкиваются сельские предприниматели при получении льготного финансирования, является недостаточность или отсутствие залоговой базы. Для поддержки таких участников Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» используется инструмент гарантирования.

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (дочерняя компания Холдинга «КазАгро») с сентября 2019 года осуществляет гарантирование кредитов и микрокредитов в сельской местности и малых городах, которые направлены на открытие и расширение собственного бизнеса.

Фонд поручается за предпринимателя перед кредитными товариществами и микрофинансовыми организациями, предоставляющими кредиты по Программе «Еңбек», и покрывает гарантией до 85% для начинающих предпринимателей и до 50% для действующих предпринимателей необходимого обеспечения по кредиту. Для заемщиков из многодетных и малоимущих семей гарантия установлена до 95 % от суммы займа.

К примеру, если предприниматель оформляет заем в кредитном товариществе или микрофинансовой организации для открытия бизнеса, но у него не хватает залогового обеспечения, то Филиал предоставляет гарантию на сумму до 85 % от суммы кредита.

Приведем несколько успешных примеров гарантирования займов для участников Программы «Еңбек».

Крестьянское хозяйство «Өленді-2» расположено в селе Турсынбай Датка Шиелийского района Кызылординской области. Основной вид деятельности - производство и реализацияживотноводческой продукции.

В прошлом году глава хозяйства Сайфурхан Умарханов обратился за финансированием в Кредитное товарищество «Сырдария-1». При оформлении кредита была подана заявка в Кызылординский филиал Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства на получение гарантии.

Заявка была одобрена, и гарантия на 50 % от суммы займа – 7,25 млн тенге – была предоставлена в кредитное товарищество.

С помощью полученных средств КХ «Өленді-2» увеличило поголовье МРС на 484 головы. Пока хозяйство обеспечивает работой одного человека, но в дальнейшем планирует принять еще несколько работников.

«Мы занимаемся животноводством с 2015 года, имеем большой опыт работы в этой сфере, - говорит глава КХ «Өлеңді» С.Умарханов. - В дальнейшем планируем наращивать поголовья и увеличить продажу молодняка».

Бауржан Ибраев – житель поселка Молодежный Осакаровского района Карагандинской области. Зарегистрировавшись в прошлом году в качестве предпринимателя, он занялся оказанием услуг по грузоперевозкам, вывозу, сортировке, прессованию, утилизации и захоронению мусора и бытовых отходов.

Пройдя обязательное обучение основам предпринимательства, он обратился за финансированием в Кредитное товарищество «Бастау Бизнес». Поскольку залогового имущества у предпринимателя не хватило, после получения предварительного одобрения он обратился в Карагандинский филиал Фонда с заявкой на получение гарантии.

После одобрения заявки Бауржан получил кредит в размере 6 млн тенге на покупку фронтального погрузчика LG953. Сумма гарантии Фонда составила 85 %, или 5,1 млн тенге.

«Сейчас я работаю по договору с акиматом Осакаровского района, - говорит Бауржан Ибраев. -Взимний период оказывал услуги по уборке снега в посёлке, помогалчастным лицамрасчищать снег на территории организаций и жилых домов. У нас есть собственный КАМаз, скоро перейдем на вывоз мусора и навоза. Планирую привлекать дополнительно грузовые машины».

Бауржан Ибраев – один из самых молодых предпринимателей, получивших гарантию Филиала. Но у него есть большой опыт, так как до этого в течение шести лет он помогал отцу. В 21 год он получил заем и начал самостоятельный бизнес.

Еще одно хозяйство, получившее гарантию Фонда - КХ «Ар-Даулет» из района Аккулы Павлодарской области.

Для закупки поголовья лошадей хозяйству необходим был кредит в размере 9,7 млн тенге. В связи с тем, что два жилых дома в селе Аккулы, принадлежащих главе хозяйства ДаулетуАманову,не покрывали сумму займа, клиент обратился за получением гарантии.

После рассмотрения документов Фондом была предоставлена гарантия на сумму 7,5 млн тенге. Так фермер смог получить в кредит заявленную сумму и закупить 33 лошади.

«Мы занимаемся разведением лошадей и реализацией мясной продукции, - говорит глава КХ «Ар-Даулет» Д.Аманов. – В прошлом году я прошел обучение и стал участником Программы «Еңбек». Заем оформил через кредитное товарищество, и гарантия Фонда очень помогла. Это на самом деле эффективная поддержка для фермеров, у которых недостаточно собственного имущества, чтобы обеспечить всю сумму кредита».

В целом, объем гарантирования, предоставленного в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, за три года составил 3 млрд 675 млн тенге, благодаря чему 1112 предпринимателей заручились гарантией при оформлении льготных займов.

Работа по гарантированию в рамках Программы «Еңбек» продолжается. Для получения подробной информации необходимо обращаться в филиалы Фонда, расположеные в областных центрах, а также в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент.