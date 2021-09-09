Как уберечься от птичьего гриппа – санврачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Санитарные врачи Северо-Казахстанской области рассказали о мерах профилактики заболевания птичьего гриппа среди населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, заражение происходит при тесном контакте с инфицированными птицами либо предметами, испачканными пометом больной птицы.

«Птичий грипп – это инфекционная болезнь птиц, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А. С момента заражения до момента проявления первых признаков инфекций проходит не более трех суток. Симптомы заболевания у человека идентичны тем, что проявляются при обычном гриппе: высокая температура, лихорадка, мышечные боли, кашель и боли в горле, иногда конъюнктивит. В более поздние сроки развивается легочно-сердечная недостаточность, отек легких, переходящий в геморрагическую пневмонию. Проявляются сосудистые расстройства, многократный жидкий водянистый стул, многократная рвота, возможен отек мозга. Лечение человека при птичьем гриппе применяется, как и в терапии человеческого гриппа», - проинформировала главный специалист отдела эпидемиологического надзора за особо опасными инфекциями и туберкулезом Толкын Каженова.

Чаще всего переносчиком инфекции являются дикие водоплавающие птицы. Сами они к вирусу невосприимчивы. Тогда как домашние пернатые, включая кур, индеек, гусей и уток, быстро его подхватывают. Человек является конечным звеном в передаче вируса птичьего гриппа. До сих пор не зафиксировано случаев передачи этого вируса от человека к человеку.

«Желательно организовать выпас домашней птицы таким образом, чтобы исключить контакт с дикой птицей. В птицеводческих хозяйствах в течение 10 дней необходимо держать вновь поступившую птицу в изоляции и наблюдать за ее состоянием. При появлении признаков болезни, обнаружении мертвой птицы нужно незамедлительно информировать государственную ветеринарную службу. Ухаживать за птицей следует в специально отведенной для этой цели одежде и обуви, которую необходимо регулярно стирать и чистить. Хранить корма - в местах недоступных для воробьев и голубей. Не рекомендуется покупать для питания мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли на территориях, где регистрируются эпизоотии гриппа птиц», - сказала Т.Каженова.

Она добавила, что употребление в пищу мяса птицы и продуктов из нее является безопасным при соблюдении надлежащих правил гигиены и приготовления пищи.

Санврачи отмечают, что наиболее эффективным способом защиты от гриппа, в том числе птичьего, является вакцинация. При появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу для установления диагноза и назначения адекватного и своевременного лечения. Позднее начало лечения неизбежно приводит к развитию осложнений.

Напомним, эпидемия птичьего гриппа произошла в регионе осенью прошлого года. Тогда переносчиком заболевания стали именно дикие птицы. Фабрики и частные подворья потеряли более одного миллиона голов птиц. Рынок отреагировал повышением стоимости на яйца. На восстановление птицефабрикам потребовалось несколько месяцев.

В июне в Айыртауском районе зарегистрировали гибель диких водоплавающих птиц. Причиной стал птичий грипп.