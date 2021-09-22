Как уберечься от пожара – рекомендации специалистов
«С наступлением осенних холодов призываем население заранее подготовить печное оборудование к отопительному сезону. Дымовые трубы, дымоходы и другие элементы отопительных печей и систем должны очищаться от сажи непосредственно перед началом, а также в течение отопительного сезона», - сказал Ерлан Турегелдиев на брифинге в СЦК.
Представитель МЧС порекомендовал при эксплуатации печного отопления:
- не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать контроль за ними детям;
- не применять для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- не допускать перекаливание печи, сушку горючих веществ и материалы (обувь, одежду, дрова) на расстоянии менее 0,5 м от поверхности печи и дымоходов;
«Соблюдая эти нехитрые правила, вы убережете себя и своих близких от пожара», - заключил спикер.
Ранее начальник управления Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев рассказал о работе по борьбе с пожарами в 2021 году.