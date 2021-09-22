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    17:00, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Как уберечься от пожара – рекомендации специалистов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник управления Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев поделился рекомендациями по профилактике пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С наступлением осенних холодов призываем население заранее подготовить печное оборудование к отопительному сезону. Дымовые трубы, дымоходы и другие элементы отопительных печей и систем должны очищаться от сажи непосредственно перед началом, а также в течение отопительного сезона», - сказал Ерлан Турегелдиев на брифинге в СЦК.

    Представитель МЧС порекомендовал при эксплуатации печного отопления:

    - не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать контроль за ними детям;

    - не применять для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

    - не допускать перекаливание печи, сушку горючих веществ и материалы (обувь, одежду, дрова) на расстоянии менее 0,5 м от поверхности печи и дымоходов;

    «Соблюдая эти нехитрые правила, вы убережете себя и своих близких от пожара», - заключил спикер.

    Ранее начальник управления Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев рассказал о работе по борьбе с пожарами в 2021 году.


    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Происшествия, ЧС Происшествия
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