Как уберечься от COVID-19 и важно ли соблюдать соцдистанцию и масочный режим

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора по эпидемиологической безопасности и инфекционного контроля центральной городской клинической больницы Алматы Эльвира Ибрагимова рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» о снижении заболеваемости COVID-19 и важно ли соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

- Сейчас в Казахстане снижается количество подтвержденных случаев COVID-19. Это благодаря вакцинации?

- Да, конечно. По Казахстану согласно Всемирных статистических данных, опубликованных на сайте Our World in Data, общее количество лиц, получивших два компонента вакцины составило около 50% от численности населения. Данная работа продолжается, особенно среди подростков, беременных, кормящих, а также лиц, имеющих сопутствующие или хронические заболевания. Также на снижение заболеваемости повлиял факт того, что большинство населения переболело данной инфекцией, в связи с чем сформировался иммунитет. Также проводится активная работа по вакцинации бустерной дозой, которая закрепляет иммунитет от повторного заболевания.

- Через какое время после заражения тест на COVID-19 может оказаться положительным?

- Положительный тест может оказаться в любой момент, независимо от того, переболел ли человек ранее, был ли он вакцинирован. Все зависит от состояния организма. Если организм человека ослаблен, или имеются факторы, влияющие на состояние здоровья, такие как стрессы, авитаминоз и т.д., неправильный образ жизни, то человек может повторно заболеть.

- На сколько процентов спасает вакцинация от «омикрона» и других штаммов КВИ?

- Нет такой вакцины, которая бы защитила человека от заболеваемости против любого штамма коронавирусной инфекции. Другой вопрос, если человек был вакцинирован, даже если он перенесет инфекцию, то практика показывает, что заболеваемость протекает намного легче и быстрее.

- Можно ли сказать, что омикрон-штамм коронавируса вызывает менее тяжелое течение заболевания, чем дельта-штамм?

- Да, штамм мутировал, и на практике мы видим, что люди легче болеют. Но если человек не вакцинирован, то, как правило, болезнь тяжелее протекает. На практике было, что вакцинированные люди не имели клиники данной инфекции, но результаты свидетельствовали, что они являлись носителями.

- Сейчас в Казахстане ослабляют карантинные ограничения. Насколько важно соблюдать социальную дистанцию и носить маски?

- Требования по социальной дистанции и ношению масок очень важно соблюдать в закрытых пространствах. К сожалению, пандемия еще не закончилась, имеет место быть когда люди болеют данной инфекцией, особенно тот контингент, у кого имеются сопутствующие заболевания или ослабленный иммунитет.

- Как можно уберечь себя от этого вируса?

- Единственная надежная профилактика - это вакцинироваться, кто еще не вакцинирован, необходимо получить вакцину. Всем, кто получил вакцину, необходимо ревакцинироваться!

- Спасибо за беседу!