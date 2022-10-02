Как уберечь ребенка в сезон простудных заболеваний - советы педиатра

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сезонные простуды, снижение иммунитета и больничные знакомы всем родителям. Но не все знают, как правильно лечить и укреплять иммунитет. Особо это актуально сейчас - в осенний период. На все эти вопросы ответила в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» семейный врач, педиатр Бибигуль Терекбаева.

- Бибигуль Сеилжановна, сейчас разгар сезонных инфекций. Какие относятся к самым распространенным? И каковы их особенности?

- Осень - сезон простудных заболеваний и именно острых респираторных, вирусных инфекций, которые поражают верхние дыхательные пути. Сюда можно отнести риновирус, аденовирус, энтеровирус, грипп и коронавирус.

Все острые респираторные вирусные инфекции, как правило, имеют схожие симптомы. Это нарушение общего самочувствия, интоксикация, повышение температуры, слабость, головные боли.

- На что в первую очередь стоит родителям обратить внимание?

- Это такие симптомы, как насморк, кашель, першение в горле. Но риновирус и аденовирус отличаются. Риновирус попадает в слизистую оболочку носа и носоглотки. Аденовирус - это тонзиллиты, увеличение лимфатических узлов, конъюнктивиты. Вирус гриппа сопровождается выраженной лихорадкой, интоксикацией и мышечными болями. При некоторых респираторных заболеваниях отмечается рвота и диарея. Основной вид передачи - это, конечно, воздушно-капельным путем. При кашле, чихании.

- Как уберечь ребенка от респираторных заболеваний?

- В первую очередь, речь идет о гигиене рук. Нужно чаще мыть руки. Так снижаются риски заболеть. Чаще проветривать помещение, поддерживать оптимальную температуру воздуха - около 22 градусов. Так как сухой воздух может приводить к пересушиванию слизистых носа и большие риски присоединения инфекции.

Часто родители на приеме спрашивают, что нужно сделать, чтобы дети болели меньше? Первое - нужно санировать (пролечить) все хронические очаги инфекции (кариес, миндалины, аденоиды). Второе - устранить все дефициты (железодефицит, витаминов, микроэлементов). Третье - чтобы ребенок не болел часто, он должен быть в балансе во всем.

- Если ребенок все же заболел, подхватил вирус, что делать в первую очередь?

- Важно помнить, что ОРВИ - самопроходящее заболевание. Но очень часто осложняется другими инфекциями. Тогда родителям стоит обращать внимание на тревожные симптомы - это высокая температура выше 39,5 градусов более 5 дней, короткие интервалы между подъемами температуры, повторный подъем температуры после улучшения состояния, когда слышны хрипы и свисты в дыхании, одышка, рвота, диарея и боли в животе, ушах. При таких тревожных признаках важно понимать, что идет осложнение и в срочном порядке нужно обращаться за медицинской помощью.

Хотелось бы также отметить, что в случае, если у ребенка ОРВИ более 8 раз в год, более двух пневмоний, более двух синуситов в год, длительные непонятные поносы, гнойные процессы кожи, необходимость в длительном лечении антибиотиками, то тут нужна консультация иммунолога для исключения первичного иммунодефицита. Если же иммунолог исключит вероятность иммунодефицита, то тогда нужно идти к педиатру.

Есть два состояния, которые могут способствовать частым болезням - это дефицит железа и витамина Д. Для выявления этих данных необходимо сдавать клинический анализ крови с эритроцитарными индексами - железо, ферритин, трансферрин, ОЖСС. А также кровь на витамин Д.

Если же у ребенка вечно течет из носа, то здесь могут быть аденоиды. Родителю нужно обратиться к лор-врачу. Если постоянный кашель, ребенок посвистывает во время прослушивания легких, могут быть бронхообструкции, то здесь нужна консультация и осмотр пульмонолога.

Любые хронические болезни должны быть под контролем! Ребенок может часто болеть, если у него избыточный или недостаточный вес, хронические очаги инфекции.

- Чем можно помочь ребенку в целях повышения иммунитета в период ОРВИ?

- Нужно стараться с детства закаливать ребенка. Не кутать чрезмерно, одевать по погоде, в теплое время давать возможность малышу побегать босиком.

Должно быть разнообразное и сбалансированное питание, обязательный водный режим и соблюдение часов сна и бодрствования. Также важно минимизировать стрессовые ситуации, эмоциональные нагрузки. Ну и необходимо прививать детей.

Также именно у детей дошкольного возраста большой риск, что может быть анемия и железодефицит. Поэтому важно сдавать анализы и следить за этими показателями, потому как они напрямую влияют на иммунитет ребенок. И самое важное - подключать витамин D. Потому что это не просто витамин, а также прогормон, который играет большую роль в построении иммунитета.

Всегда должна быть причина, почему ребенок болеет, это могут быть дефицитарные состояния, вирусная или бактериальная нагрузка, паразитарные или грибковые инвазии. Наличие этих причин можно увидеть по анализам.