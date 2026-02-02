Как уберечь детей зимой от болезней: советы врача

— Какие заболевания чаще всего регистрируются среди детей в зимний период и каковы их основные причины?

— В зимние месяцы среди детей наиболее часто фиксируются острые респираторные вирусные инфекции, грипп, ларингит, трахеит, бронхит, отит и пневмония. Кроме того, в этот период возрастает число случаев ангины и заболеваний носоглотки. Основными причинами являются холодная погода, сокращение солнечного света, дефицит витаминов, длительное пребывание в закрытых помещениях, а также тесный контакт детей друг с другом. В зимнее время вирусы в целом распространяются более активно.

— Почему в холодное время года у детей ослабевает иммунитет?

— Зимой уменьшается количество солнечного света, в результате чего в организме снижается выработка витамина D. Кроме того, сокращается время прогулок на свежем воздухе, уменьшается физическая активность, а рацион питания может становиться однообразным. Все эти факторы негативно сказываются на состоянии иммунной системы. Также на иммунитет детей отрицательно влияют стресс, недостаток сна и увеличение учебной нагрузки в школе или детском саду.

— Дети какого возраста наиболее часто болеют зимой?

— Самой уязвимой группой являются дети в возрасте от 6 месяцев до 7 лет. В этот период их иммунная система ещё полностью не сформирована. Особенно часто болеют дети, которые недавно начали посещать детский сад. Вместе с тем простудные и вирусные заболевания нередко встречаются и среди подростков, поскольку у них часто нарушается режим сна и наблюдается несбалансированное питание.

— Какие меры наиболее эффективны для профилактики заболеваний у детей в зимний период?

— В первую очередь необходимо соблюдать режим дня, обеспечивать правильное питание и достаточный сон. Детей следует одевать в соответствии с погодными условиями, используя многослойную одежду. Важно регулярно проветривать жилые помещения и поддерживать оптимальный уровень влажности воздуха. Формирование привычки мыть руки и соблюдение мер предосторожности в местах массового скопления людей также способствует снижению риска заболеваний. Кроме того, вакцинация против гриппа считается одним из эффективных способов профилактики.

— Что рекомендуют врачи для укрепления иммунитета у детей?

— Наиболее правильным подходом к укреплению иммунитета являются естественные методы. Это сбалансированное питание, ежедневная физическая активность, пребывание на свежем воздухе и полноценный сон. Приём витаминных препаратов, в том числе витамина D, не рекомендуется начинать без консультации с врачом, так как избыток витаминов также может нанести вред организму. Элементы закаливания допустимо вводить постепенно. В зимний период из-за работы системы отопления воздух в жилых помещениях становится сухим, что приводит к пересыханию слизистых оболочек рта и носа и снижению их защитных функций. В связи с этим рекомендуется использовать увлажнители воздуха в домашних условиях.

— Какие продукты питания обязательно должны присутствовать в рационе детей зимой?

— В рационе детей обязательно должны быть продукты, богатые белком, такие как мясо, рыба, яйца и молочные продукты. Также полезны овощи и фрукты, в частности капуста, морковь, свёкла, яблоки и цитрусовые. Кисломолочные продукты способствуют улучшению кишечной микрофлоры и оказывают положительное влияние на иммунитет. При этом рекомендуется ограничить потребление сладостей и фастфуда.

— Насколько важны прогулки на свежем воздухе и в каких случаях их следует ограничивать?

— Прогулки на свежем воздухе являются одним из самых простых и эффективных способов укрепления иммунитета. Если у ребёнка отсутствует повышенная температура и общее состояние остаётся удовлетворительным, прогулки возможны и в зимний период. Однако при сильных морозах (ниже -15 °C), сильном ветре или метели прогулки следует ограничивать, особенно для детей младшего возраста.

— К каким последствиям может привести самолечение?

— Самолечение может привести к осложнению заболевания, запоздалой постановке диагноза и переходу болезни в хроническую форму. Особенно опасно применение антибиотиков без назначения врача, так как это может вызвать устойчивость к антибиотикам, аллергические реакции и нарушение кишечной микрофлоры. Поэтому при заболевании ребёнка необходимо в обязательном порядке обратиться за медицинской помощью.

