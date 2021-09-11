Как Туркестанской области удается дольше всех оставаться в «зеленой зоне», ответили в управздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здоровья Туркестанской области Марат Пашимов ответил на вопрос, как региону удается чаще других находиться в «зеленой зоне» по темпам распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, этот вопрос интересует многих. Не только вы, но и министр все время нас спрашивает. Туркестанская область с 15 августа находится в «зеленой зоне». Во-первых, у нас очень высокий уровень вакцинации. Во-вторых, никто ничего не скрывает. Несколько раз к нам приезжала комиссия для проверки. Комиссия проверила все данные и убедилась в их достоверности. Плюс у нас большая плотность населения в аулах, а не в городах, как в других регионах», - сказал Марат Пашимов, отвечая на вопросы.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области в ковидном стационаре получают лечение 36 беременных женщин, из них семь находятся в реанимации.

«По области с начала пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18 836 случаев заболевания, что составляет по 1 654 человек на 100 тысяч населения. Случаев пневмонии зарегистрировано 7 117, что на 100 тысяч населения составляет 625. С января по 10 сентября в области было зарегистрировано 13 829 случаев. Из них 1 005 беременных женщин, 3 601 ребенок получают стационарное лечение. На 100 тысяч населения показатель заболевания составляет 12 014», - проинформировал заместитель акима Жамбылской области Алмас Мадиев.



