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Как тренируются курсанты МЧС в теплодымокамере

13 Декабря 2022, 10:21
Как тренируются курсанты МЧС в теплодымокамере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК показали, как курсанты Академии гражданской защиты проходят тренировку в теплодымокамере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ведомства.

Теплодымокамера помогает осуществлять профессиональную подготовку, приближенную к реальным условиям, с которыми можно столкнуться на пожаре. Это специальный учебно-тренировочный комплекс с имитацией обстановки реального пожара. Тренировки как курсантов, так и действующих пожарных и спасателей в регионах проводятся для выработки высокого уровня выносливости, физической работоспособности и тепловой адаптации к повышенным температурам.

Сама тренировка проходит в несколько этапов, которая включает в себя разминку, необходимую для разогрева мышц перед выполнением задач. Затем пожарные направляются в теплокамеру, в которой выполняют упражнения на снарядах и тренажерах учебно-тренировочного комплекса.

После активной физической нагрузки в теплокамере, бойцы переходят к самому серьезному испытанию - тренировки газодымозащитников в дымокамере, которая имитирует лабиринты с изменяемой планировкой, тупиковые зоны, имитацию жилой комнаты, а также генератор дыма и громкоговорящую связь (крики пострадавших).

Перед звеньями ГДЗС руководитель занятий подбирает задачи и маршруты, которые должны выполнить и пройти тренируемые. Задачи перед звеньями ГДЗС стоят одинаковые: обнаружение «очага» пожара и ликвидация «горения»; поиск «пострадавшего» (манекена) и вынос его на свежий воздух.

Как только все этапы выполнены, звено выходит из тренировочной зоны. Руководитель занятия фиксирует время выполнения поставленной задачи, подводит итоги.


Фото: gov.kz




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