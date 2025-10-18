Как трассы в Павлодарской области готовят к зиме

По информации павлодарского филиала «Национального центра качества дорожных активов», на сегодня проведены работы по выкорчевыванию кустарников и мелколесья на 5 километрах, а также покос травы на обочинах и откосах, общей протяженностью более 1400 километров.

Подготовлены 14 производственных баз для бесперебойной работы в зимний период. Также есть 10 обогревательных пунктов и 12 котельных.

— Специалисты Павлодарского филиала национального центра качества дорожных активов совместно с представителями ДЧС, АО «КазАвтоЖол», ТОО «КАЖсервис» и управления административной полиции провели комиссионный выезд на дорожно-эксплуатационные участки с целью проверки готовности к зимнему содержанию автомобильных дорог. В ходе проверки особое внимание уделено наличию твердого топлива, состоянию котельного оборудования, а также заготовке противогололёдных материалов, — отметили в Павлодарском филиале «Национального центра качества дорожных активов».

На протяжении многих лет на трассах в Павлодарской области есть снегозаносимые участки. Всего их в регионе 138, протяженностью 170 километров. Специалисты принимают меры, чтобы избегать проблем. В частности, сейчас сделали траншеи, установили почти 5 тысяч погонных метров деревянных щитов вдоль трасс, а еще 31 тысячу погонных метров железобетонных заборов.

По информации управления транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области, в регионе протяженность трасс — более 5,5 тыс. километров, включая республиканские, областные и районные. На содержание в зимний период выделено 4,7 млрд тенге.

— В рамках подготовки дорог к эксплуатации в зимний период, на дорогах общего пользования выполнены следующие работы: ямочный ремонт на площади 46,2 тыс. кв. м, окос травы обочин и откосов на 13281 километрах, выкорчевка кустарников и мелколесья на 56,5 тысяч кв.м, — сообщили в управлении транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области.

Обслуживать загородные дороги в зимний период будут 40 подрядчиков, из которых один занимается республиканскими трассами, 3 — областными и 6 — районными. Уже есть 8,3 тыс. тонн противогололедного материала. В арсенале всего 418 единиц спецтехники и порядка 850 рабочих.

— По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, содержание улиц и населенных пунктов в области осуществляют 102 подрядные организации, которые имеют более 600 единиц специализированной техники, а для ручной уборки прибордюрной части задействовано порядка 610 рабочих, — добавили в управлении транспорта и автомобильных дорог региона.

Напомним, 11 октября в Павлодаре выпал первый снег. Осадки вызвали ажиотаж на шиномонтажках и транспортный коллапс. Не обошлось и без роста мелких ДТП.