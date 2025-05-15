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    18:35, 14 Май 2025 | GMT +5

    Как технологии и ИИ меняют уголовное правосудие в Казахстане

    Автоматизация, исключение фальсификаций, электронные экспертизы и адвокаты по клику — такие преимущества электронного уголовного дела назвал представитель Генпрокуратуры, передает корреспондент Kazinform.

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    Фото: freepik

    — Преимущества электронного дела очевидны. Это автоматизация и оперативность сбора данных о преступлениях, результатах расследования, привлечения к ответственности всех виновных лиц, исключение рисков фальсификации коррупционных заявлений, — сообщил начальник управления информатизации, цифровизации и защиты информационных ресурсов Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Кадыржан Жаркенов.

    Об этом он рассказал в Сенате на заседании Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

    Жаркенов подчеркнул, что с помощью автоматического формирования шаблонов электронных документов упрощаются процедуры формирования и согласования процессуальных документов. Назначение судебных экспертиз и получение их результатов теперь тоже проходят в электронном виде. Адвокаты назначаются автоматически благодаря интеграции с системой Заң көмегі. Участники могут получать копии процессуальных документов через публичный сектор ЕРДР.

    — И конечно же полнота, объективность, достоверность правовой и уголовной статистики, — отметил он.

    По словам представителя Генпрокуратуры, к настоящему моменту ключевые этапы уголовного процесса — от регистрации до прокурорского надзора — полностью переведены в цифровой формат.

    — С начала 2018 года доля уголовных дел, расследуемых в электронном формате, выросла с 5% до 95% по состоянию на конец 2024 года и первые четыре месяца 2025-го, — уточнил он.

    К слову, сегодня депутаты Мажилиса в первом чтении рассмотрели законопроект «Об искусственном интеллекте» и сопутствующие поправки. 

    Ранее мы писали, что искусственный интеллект будет помогать казахстанцам выйти из трудной жизненной ситуации. 

    Теги:
    Технологии Генпрокуратура Искусственный интеллект ИИ
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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