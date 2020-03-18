Как студенты Алматы без Интернета и компьютера обучаются дистанционно

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как студенты Алматы, у которых нет интернета и компьютера, обучаются дистанционно, разъяснила заместитель руководителя управления образования города Гульнара Айткулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно проблем в колледжах, у нас в настоящее время в 8 колледжах 108 студентов, которые по тем или иным причинам не имеют смартфоны и возможности дистанционно получить образование. Непосредственно при выходе их на дистанционное обучение, им были даны специальные программы, раздаточные материалы, по которым они через Казпочту и разные формы дистанционно находятся на связи с учителями и образование не прерывают», - сказала она.

Спикер добавила, что преподаватели ведут занятия из дома.

«Я так думаю, что практически у каждого учителя дома есть ноутбук или компьютер. Сейчас управление образования мониторит всю технику, которая есть и у учителей, и у учащихся», - добавила она.