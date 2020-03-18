+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 17 °С
USD 435.85 EUR 483.44
RUB 5.84 CNY 62.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как студенты Алматы без Интернета и компьютера  обучаются дистанционно

18 Марта 2020 15:44
Поделиться:
Как студенты Алматы без Интернета и компьютера  обучаются дистанционно

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как студенты Алматы, у которых нет интернета и компьютера, обучаются дистанционно, разъяснила заместитель руководителя управления образования города Гульнара Айткулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 36
Жителям Алматы и гостям предложили покинуть город в течение 72 часов Cотрудники Канцелярии Елбасы перечислили однодневную зарплату на борьбу с коронавирусом Карантин в Алматы: комендантский час не рассматривается

«Касательно проблем в колледжах, у нас в настоящее время в 8 колледжах 108 студентов, которые по тем или иным причинам не имеют смартфоны и возможности дистанционно получить образование. Непосредственно при выходе их на дистанционное обучение, им были даны специальные программы, раздаточные материалы, по которым они через Казпочту и разные формы дистанционно находятся на связи с учителями и образование не прерывают», - сказала она.

Спикер добавила, что преподаватели ведут занятия из дома.

«Я так думаю, что практически у каждого учителя дома есть ноутбук или компьютер. Сейчас управление образования мониторит всю технику, которая есть и у учителей, и у учащихся», - добавила она.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Образование, Коронавирус,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив