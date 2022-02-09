Как строят бюджетное жилье в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске идет строительство 23 бюджетных и 18 коммерческих многоэтажных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По всей Северо-Казахстанской области в этом году планируют простроить, как минимум, 400 тысяч квадратных метров жилья с ростом на 18%.
В Петропавловске и двух районах области завершается строительство в этом году девяти кредитных домов на 920 квартир и пяти арендно-коммунальных.
Один из них 72-квартирный жилой дом по улице Уалиханова, который возводят на месте частного сектора. Строительство началось в июле прошлого года. Сдать в эксплуатацию дом рассчитывают в нынешнем июле. Квартиры в нем будут реализованы для очередников по программам «Нурлы жер» и «Бакытты отбасы».
«В доме 36 трехкомнатных квартир площадью 71 квадратный метр, 33 квартиры двухкомнатных площадью 54 «квадрата» и всего три однокомнатных квартиры площадью 39 и 42 квадратных метра. Однокомнатные квартиры сейчас большим спросом не пользуются. Дом сдается с инженерными сетями и благоустройством: детские площадки, парковки. Идет устройство кирпичной кладки, монтаж окон, витражей и другие работы, которые можно проводить в зимний период. Работают около 45 человек и необходимая техника», - прокомментировал строительство заместитель директора подрядной организации ТОО «Основание» Роман Тыртышный.
Намерены в регионе начать в этом году строительство 13 многоэтажек на 983 квартиры за счет бюджетных средств.
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