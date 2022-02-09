+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как строят бюджетное жилье в СКО

9 Февраля 2022 18:51
Поделиться:
Как строят бюджетное жилье в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске идет строительство 23 бюджетных и 18 коммерческих многоэтажных домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Нурлан Ногаев встретился  с группой женщин, требующих безвозмездной приватизации арендного жилья
Челлендж доброты запустили в Жезказгане Система безналичных платежей оправдала себя в период пандемии – сенатор Бекболат Орынбеков Какая помощь полагается жителям столицы, не имеющим медстраховку

По всей Северо-Казахстанской области в этом году планируют простроить, как минимум, 400 тысяч квадратных метров жилья с ростом на 18%.

В Петропавловске и двух районах области завершается строительство в этом году девяти кредитных домов на 920 квартир и пяти арендно-коммунальных.

Один из них 72-квартирный жилой дом по улице Уалиханова, который возводят на месте частного сектора. Строительство началось в июле прошлого года. Сдать в эксплуатацию дом рассчитывают в нынешнем июле. Квартиры в нем будут реализованы для очередников по программам «Нурлы жер» и «Бакытты отбасы».

«В доме 36 трехкомнатных квартир площадью 71 квадратный метр, 33 квартиры двухкомнатных площадью 54 «квадрата» и всего три однокомнатных квартиры площадью 39 и 42 квадратных метра. Однокомнатные квартиры сейчас большим спросом не пользуются. Дом сдается с инженерными сетями и благоустройством: детские площадки, парковки. Идет устройство кирпичной кладки, монтаж окон, витражей и другие работы, которые можно проводить в зимний период. Работают около 45 человек и необходимая техника», - прокомментировал строительство заместитель директора подрядной организации ТОО «Основание» Роман Тыртышный.

Намерены в регионе начать в этом году строительство 13 многоэтажек на 983 квартиры за счет бюджетных средств.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Строительство   #Жилье   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Новости по теме
Нурлан Ногаев встретился  с группой женщин, требующих безвозмездной приватизации арендного жилья
Челлендж доброты запустили в Жезказгане
Система безналичных платежей оправдала себя в период пандемии – сенатор Бекболат Орынбеков
Какая помощь полагается жителям столицы, не имеющим медстраховку
Популярное
1 Возможности возврата незаконно вывезенных из Казахстана денег оценил эксперт
2 Один из долгостроев снесли в Нур-Султане
3 Глава государства чётко отслеживает общественные настроения - эксперт
4 Как будут исполнять поручения Главы государства в Актюбинской области
5 Актуальным остается вопрос обеспечения достойной оплаты труда - Асель Абен
6 Казахстанские телеканалы покажут спецвыпуск о расширенном заседании Правительства РК с участием Президента
Читайте также
Челлендж доброты запустили в Жезказгане
Какая помощь полагается жителям столицы, не имеющим медстраховку
Возможности возврата незаконно вывезенных из Казахстана денег оценил эксперт
Один из долгостроев снесли в Нур-Султане
Глава государства чётко отслеживает общественные настроения - эксперт
Как будут исполнять поручения Главы государства в Актюбинской области
Актуальным остается вопрос обеспечения достойной оплаты труда - Асель Абен
Казахстанские телеканалы покажут спецвыпуск о расширенном заседании Правительства РК с участием Президента
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив