Как столичные школы готовятся к началу учебного года в традиционном формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спустя полтора года казахстанские школы переходят на традиционный формат обучения. Однако этот учебный год отличается от прежних, в частности элементы онлайн-формата сохраняются. Корреспондент МИА «Казинформ» узнала, как готовится к началу нового учебного года школа-лицей №37 имени Сырбая Мауленова.

О том, как образовательное учреждение готовится к новому учебному года, подробно рассказала и показала Гулжан Толеуова – заместитель директора школы по воспитательной работе.

«Есть 13 входов в школу. 4662 школьника поделим равным количеством по этим 13 входам. Ученики начальных, средних и выпускных классов разделим на блоки. Каждый блок огражден от следующего. Каждый будет заходить/выходить только через свою дверь. Например, сейчас мы находимся в основном блоке. С этого входа впускают при соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра. Краски и разметки на асфальте показывают, как нужно соблюдать дистанцию. Такие разметки есть на всех 13 входах», - рассказала она.

Как обычно, занятия начнутся с 08:00. Школьники должны собираться уже с половины восьмого. 14 человек из администрации школы будут встречать их у каждого блока. В целом эти 14 сотрудников являются ответственными за соблюдение санитарных норм в школе в течение всего учебного года.

На дверь основного входа приклеен QR-код системы Ashyq. Родители, сотрудники школ и другие посетители могут заходить в школу через этот вход по приложению Ashyq. Входные и выходные двери разделены турникетом. Сразу у входа в школу вас встречает дезинфекционный туннель. Все входящие: учителя, учащиеся, родители проходят через него. Затем в обязательном порядке они дезинфицируют руки с помощью санитайзера и допускаются в школу.

«Здесь мы измеряем температуру школьников. При повышенной температуре сразу же отводим ребенка в комнату для изоляции. Если будут выявлены какие-то симптомы, сразу же передаем ребенка родителям или скорой помощи. То есть, не допускаем контакта с другими детьми. Сотрудники школ записывают в журнале дежурного время входа в школу и показатель температуры. Через оставшиеся 12 входов родители не смогут заходить вовнутрь. Они провожают детей до двери. Если все же хотят зайти в школу, нужно пройти к основному входу», - рассказала заместитель директора.

Сейчас администрация школы распределяет, какие классы с какого входа и блока будут заходить внутрь. После полного распределения родителей дополнительно уведомят.

«Мы готовим заключение, куда войдут все эти нюансы. Завтра в школе пройдет педагогический совет. А 26 августа с родителями всех учащихся 1-11 классов в онлайн-режиме проведем работу по тому, как будем запускать детей в школу. По всем нововведениям и информации родителям вручим памятку», - отметила Гулжан Толеуова.

О том, в каком направлении должен двигаться учащийся определенного блока, можно догадаться по разметкам на полу. То есть, будет определенный цвет для каждого блока. Детям не разрешат переходить в блок с другим окрасом.

«Например, я отвечаю за второй вход. Я точно знаю о том, учащиеся каких классов относятся к моему блоку, в каких кабинетах они учатся, по какому цвету передвигаются. Буду следить за соблюдением правил по этим нюансам», - пояснила педагог.

По словам администрации школы, в этом году дресс-код обязателен только для учителей.

«Если у родителей будет возможность, они могут отправлять детей в школу в обычной школьной форме. Если нет таких возможностей, в школу можно приходить в классической одежде», - рассказала Гулжан Толеуова.

Согласно требованиям санитарного врача от 5 августа, в каждом кабинете должны находиться по 25 детей. Здесь школьные кабинеты обустроены по требованию врача. Однако школа рассчитана на 2900 детей. Ранее мы упомянули о том, что в этом году здесь будут обучаться 4642 детей, что на тысячу больше положенной вместимости.

«Как вы заметили, даже на партах наклеены знаки «соблюдайте дистанцию». По санитарным требованиям расстояние между соседними портами должно составить 1 метр. В постановлении санврача также прописано, что в классе должны находиться не больше 25 детей, этот вопрос еще рассматривается. Если примут решение о 100 % переходе на традиционный формат обучения, кабинеты будут полностью заполнены. Например, в наших школах в каждом кабинете в среднем сидят по 36-38 детей. То есть, вместимость детей в кабинетах может зависеть от общего количества детей в школе», - рассказала Г.Толеуова.

На каждом шагу в школе установлены антисептики. На каждом этаже в уборных тоже установили санитайзеры.

«Мы купили дезинфекционную жидкость, которая должна хватить на весь предстоящий учебный год. Раньше для одноразового применения ставили стаканы. Сейчас вместо них установили краны в виде «фонтанов». Это тоже соответствует санитарным правилам. В школьной столовой и коридоре, в каждом блоке начальных классов установили такие «фонтаны», - рассказала педагог.

Несмотря на то, что новый учебный год начнется в традиционном формате, неизменным остается требование по обязательному масочному режиму. Каждый школьник должен приносить с собой маску. В школьном бюджете предусмотрены маски для учителей и персонала.

«Сейчас у нас работают 200 учителей, 41 сотрудник персонала. Пока для них закупили тысячу многоразовых масок. Помимо этого, закупили одноразовые маски. Если ребенок забудет или потеряет маску, даем то, что у нас есть», - отметила Гулжан Толеуова.

Еще одна особенность нового учебного года – внеурочные мероприятия будут проводиться в онлайн-формате. Встречи, концерты, вся воспитательная работа будет проводиться в режиме онлайн.

«На каждом входе расстелили дезинфекционные коврики. По возможности постарались сделать все согласно требованиям главного санврача. Средства для этого предусмотрены в бюджете. Сейчас ожидаем сотрудников санитарно-эпидемиологической службы. О том, насколько наша школа готова к началу нового учебного года, решат они», - пояснила заместитель директора школы.

Еще одна особенность заключается в ограничениях в столовой.

«Согласно требованиям, только 30 % учащихся могут поесть в столовой. В основном едой должны быть обеспечены учащиеся 1-4 классов. Количество детей в начальных классах превышает 30 %. В этом году в первый класс пойдут 585 детей. 30 % учащихся тоже разделили по графику посещения столовой, потому что должна соблюдаться социальная дистанция. С 9:00 до 12:00 будем по очереди запускать детей в столовую. Остальные 70% детей будут обеспечены едой в одноразовой посуде, которую в классы принесут сотрудники школы. Так прописано в постановлении санитарного врача», - пояснила педагог.

Все 200 учителей школы полностью вакцинированы от коронавируса. Только трое человек из персонала школы имеют медотводы. Остальные полностью привились.

«Сейчас учителя составляют ежегодный план. Министерство поручило освоить темы, которые ввиду обстоятельств не прошли в 1, 2 четверти. Все это прописано в плане. Наряду с этим, будем дополнительно работать с такими платформами, как Online Mektep, Classroom. Родителям пояснили, что есть возможность обучения в режиме онлайн, однако таких заявлений еще не поступало», - заключила Гулжан Толеуова.