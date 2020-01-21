Как стать участником ОСМС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С 1 апреля для того, чтобы получать услуги в рамках ОСМС в полном объеме, казахстанцам нужно будет застраховаться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас до 31 марта 2020 действует переходный период, когда все казахстанцы считаются условно застрахованными. Все жители страны могут получать медпомощь в рамках ОСМС вне зависимости от их статуса, чтобы ощутить все преимущества и привилегии.

«Поэтому вовлечение в систему всего населения страны и в первую очередь неформально занятого населения остается главным вопросом эффективного внедрения ОСМС. В итоге проведенной работы остаются не актуализированными 3% от всего населения страны (или порядка 480 тыс.). По городу Алматы – около 48 тыс. самозанятых граждан, которые оказывают какие-то услуги другим физическим и юридическим лицам, при этом источники их дохода не зарегистрированы ни в каких информационных системах», - сказал и.о. руководителя управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев.

Сегодня им предоставляется возможность стать участниками ОСМС двумя путями: оплатив 5% от минимальной заработной платы (МЗП) – это 2 125 тенге в месяц. Или же оплатив единый совокупный платеж (ЕСП).

«Вы знаете, что с января 2019 года введен единый совокупный платеж (ЕСП). ЕСП, помимо других видов социальных платежей, также включает в себя оплату за ОСМС, что позволит его плательщикам участвовать в системе обязательного социального медицинского страхования. Платеж распространяется на физические лица, осуществляющие деятельность с целью получения заработка, которые не использует труд наемных работников, выполняют работы или оказывают услуги физическим лицам», - отметил Тлеухан Абилдаев.

Платеж составляет 1 МРП в городах республиканского значения и областных центрах, и 0,5 МРП для сельского населения, то есть для Алматы - 2 651 тенге (1326).

На сегодняшний день уплата в систему ОСМС осуществляется через АО «Казпочта», 25 банков второго уровня, в том числе дистанционно через 7 порталов интернет-банкинга, филиалы самообслуживания Народного Банка и АО «Казпочта».

Перед посещением медицинской организации граждане могут заранее уточнить свой статус застрахованности посредством Telegram-бота , на портале e-gov или пройдя по ссылке на официальные сайты Министерства и Фонда.

«Техническая готовность города достаточно высокая, во всех государственных организаций здравоохранения внедрены медицинские информационные системы, 100% рабочих мест оснащены компьютерной техникой», - добавил Т. Абилдаев.

Как отметил Тлеухан Абилдаев, в связи с увеличением финансирования услуг реабилитации и восстановительного лечения в текущем году дополнительно увеличено количество реабилитационных коек в 17 круглосуточных стационарах, число дневных коек увеличилось с 2118 до 2247.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года начинает действовать обязательное медицинское страхование.

Подробнее о том, что представляет собой медицинское страхование и что оно дает каждому казахстанцу, можно прочитать здесь.