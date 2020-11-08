Как стабилизировать цены на дорожный битум, рассказал Нурлан Ногаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Мангистаускую область министр энергетики РК Нурлан Ногаев ознакомился с работой завода по производству битума ТОО «СП Caspi Bitum», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

«ТОО «СП «CASPI BITUM» - первое предприятие, построенное за счет инвестиций и успешно реализованное в Мангистауской области в рамках проекта Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2010-2014 гг., с целью обеспечения внутреннего рынка дорожным битумом. Нефть поставляется с месторождения «Каражанбас», которая по техническим характеристикам является оптимальным сырьем для производства дорожных битумов», - отметили в ведомстве.

Пресс-служба отмечает, что с 2014 по 2019 годы на предприятии было произведено 1,590 тысяч тонн дорожного битума. В ходе осмотра предприятия Нурлан Ногаев рассказал о мерах, предпринимаемых Министерством энергетики для улучшения работы производителей дорожного битума.

«Нередки случаи, когда из-за позднего проведения государственных закупок дорожные строители начинают массово приобретать битум у производителей в весенние и летние месяцы, создавая тем самым высокий спрос, что в свою очередь влияет на стоимость продукта, ценообразование которого регулируется рыночными отношениями продавца и покупателя. Из-за этого во время строительного сезона цена на битум вырастает, а в зимние месяцы спрос и цена на него минимальные. Обеспечение битумом дорожных строителей должно быть равномерным и идти на протяжении всего года – это снизит цену продукта, а также благотворно скажется на технологических процессах производителей дорожного битума», - сказал Нурлан Ногаев.