Как спутники Kazsat обеспечивают информационную безопасность страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одной из важнейших задач национальной спутниковой системы связи и вещания «Kazsat» является обеспечение информационной безопасности страны, что стало особенно очевидным в дни трагического января в Казахстане. Основная нагрузка легла на геостационарный телекоммуникационный спутник «Kazsat-3», на котором сегодня работает все телевещание страны. Об этом в кратком интервью корреспонденту МИА «Казинформ» сообщил заместитель председателя АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) Шокан Свогузов.

- Шокан Галиханович, когда состоялся перевод всех абонентов Казахстана на спутник «Kazsat-3»?

- Сегодня для коллектива РЦКС знаменательный день – ровно 8 лет назад, 28 апреля 2014 года с космодрома Байконур был запущен казахстанский спутник «Kazsat-3» который успешно работает на орбите. Космический аппарат имеет собственный орбитально - частотный ресурс и размещен в точке стояния 58,5° восточной долготы. Спустя два года после ввода в штатную эксплуатацию «Kazsat-3», национальный оператор цифрового и спутникового телевидения АО «Казтелерадио» предложил казахстанцам качественно новое телевидение. Это стало возможным благодаря переходу на новый казахстанский спутник «Kazsat-3». Ранее вещание спутникового телевидения «OTAU TV» производилось с зарубежного спутника, и выбор в пользу казахстанского спутника был продиктован не только патриотическими чувствами, но и экономической целесообразностью и самое главное, обеспечением информационной безопасности страны.

- Могли бы привести пример?

Во время январских событий руководство РЦКС, наши специалисты в центрах космической связи в Алматинской, Акмолинской областях работали в оперативном режиме. Кроме своей ответственной задачи по бесперебойному обеспечению всей страны спутниковой связью, мы, взаимодействуя с государственными структурами, были готовы в любую минуту принять необходимые меры реагирования по защите информационной безопасности страны. Речь шла об объектах связи и телевещания. В такой кризисный момент только наличие собственной спутниковой группировки позволило донести до соотечественников достоверную информацию о ситуации в стране, не дать возможности террористам получить телевизионный эфир. Только собственная национальная спутниковая система связи обеспечивает информационную безопасность страны, и ее качественное поддержание и дальнейшее развитие очень важны для Казахстана.

- Каковы перспективы развития национальной космической системы «Kazsat»?

Сегодня в составе космической системы связи и вещания Казахстана два спутника – «Kazsat-2» и «Kazsat-3». В 2021 году наши специалисты РЦКС в тесном взаимодействии с разработчиком космической системы связи (КСС) провели технический аудит, в результате которого расчетный срок эксплуатации спутника «Kazsat-2» был продлен c 2023 до конца 2026 года.

Что касается сегодняшнего «именинника» - спутника «Kazsat-3», то этот более мощный, технически оснащенный космический аппарат работает в штатном режиме, сегодня его загрузка составляет 79%. Услугами третьего казахстанского спутника связи пользуются 12 операторов связи, он имеет более 10 тысяч станций. Срок эксплуатации спутника «Kazsat-3» завершается в 2029 году. Планируется, что с 2023 года мы приступим к созданию замещающего спутника «Kazsat 3R. Вызовы сегодняшнего времени требуют от нас правильных решений по дальнейшему развитию отечественной системы связи и вещания, международного сотрудничества. Уже сегодня РЦКС предоставляет услуги космической связи нашим соседям в странах Средней Азии.

Спасибо за интервью, новых успехов специалистам космической связи Казахстана!