Как спастись, если вы провалились под лед

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Департамент ЧС по Актюбинской области предупреждает жителей об опасности тонкого льда на водоемах в период ноябрь - декабрь до наступления устойчивых морозов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с этим запрещается: выходить на тонкий неокрепший лёд, и играть на нём, приближаться к промоинам, трещинам и прорубям на льду, собираться группами на отдельных участках льда, проходить водоём по льду, проверять прочность льда ударом ноги, выходить на лед в алкогольном и наркотическом опьянении, оставлять детей у водоемов без присмотра.

«В прошлом году на актюбинском водохранилище под лед провалился рыбак. Пострадавший был доставлен на берег, ему оказали первую помощь», - говорит С.Серикова.

Спасатели предупреждают, что если вам пришлось выйти на лед, то необходимо надеть спасательный жилет, нужно также обходить темные пятна на снегу, несколько человек должны идти «гуськом» интервалом в 5-6 метров.

Если под вами проломился лёд, то нужно раскинуть руки в стороны и постараться лечь на лёд грудью или спиной, принять горизонтальное положение, уперевшись ногами в противоположный край провала или делая ногами плавательные движения.

Затем вытащить на лёд сначала одну ногу, затем другую. Перекатиться, а затем отползти подальше от места провала, одновременно громко звать на помощь.