Как спасают тюленей в Казахстане, рассказали на заседании Тегеранской конвенции

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Результаты работы Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя - единственного на Северном Каспии учреждения, оказывающего ветеринарную помощь эндемику Каспия, представили руководителям секретариата Тегеранской конвенции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центрально-Азиатского института экологических исследований.

Шестое заседание секретариата рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря прошло 22 октября в Азербайджане (Баку).

Секретариат конвенции в качестве наблюдателей пригласил основателя Центрального-Азиатского института экологических исследований (ЦАИЭИ) Асель Тасмагамбетову и директора Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя (Центр) Адылхана Товасарова.

Асель Тасмагамбетова и Адылхан Товасаров представили результаты работы Центра заместителю директора Отдела права, Программы ООН по окружающей среде Арнольду Крейлхуберу и региональному координатору ЮНЕП (Временный Секретариат Тегеранской конвенции) Махиру Алиеву.

На данный момент Центр сотрудничает с университетом KAUST, разрабатывает портативные, эластичные, многофункциональные сенсоры из графена для носимой электроники, «искусственной кожи» и мониторинга морской жизни.

«ЦАИЭИ занимается изучением популяции каспийского тюленя с 2015 года, за это время под руководством эколога Асель Тасмагамбетовой было организовано шесть международных экспедиций, данные которых стали поводом для включения животного в 2020 году в Красную книгу Казахстана. ЦАИЭИ на постоянной основе занимается анализом проб воды, донных отложений Каспийского моря, а также ведет работу по изучению среды обитания эндемика, а в 2019 году на базе ЦАИЭИ открылся Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя», - проинфомировал Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя.

За 3 года работы Центр оказал ветеринарное лечение и вернул в естественную среду обитания более 40 краснокнижных животных.

В ходе заседания секретариата Тегеранской конвенции обсуждались организационные вопросы, которые позволят вывести работу по защите морской среды Каспийского моря на новый уровень.

Тегеранская Конвенция - принята в 2003 году и является первым юридически обязывающим региональным соглашением, подписанным всеми пятью прикаспийскими странами (Азербайджан, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Российская Федерация и Туркменистан). Она содержит общие требования к охране окружающей среды Каспийского края и предусматривает создание необходимых для этого институциональных механизмов