Как спасатели готовились к дождевым паводкам в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы департамент по чрезвычайным ситуациям совместно с районными акиматами заранее составил перечень часто подтапливаемых дождями участков и принял меры против паводков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

«Сегодня силы и средства (специальная техника) ​заблаговременно выдвинуты на системно подтапливаемые участки еще до до начала выпадения ​осадков. В настоящее время на пульт 112 ни одной заявки от жителей о подтоплении не поступило», - сообщили в ДЧС.

Так, с начала апреля текущего года выпало 137 мм осадков, при норме 105 мм. После ливней, прошедших 14-15 апреля,​ городские службы проанализировали паводковую ситуация и составлен перечень​ часто подтапливаемых участков. Динамика реагирования на подтопления была выстроена на упреждение​ критических ситуаций при ​подтоплении.

30 апреля, до начала ливня, силы и средства ​ городских служб ​заблаговременно выдвинуты на 15 участков города. После окончания работ были подведены итоги на наиболее проблемных улицах города.

​В Алатауском районе заранее прибывшей техникой на часто подтапливаемый участок по ул. Аралкум д. 24, было откачано 30 куб.воды, что помогло избежать подтопления четырех жилых домов – это ​ дома № 9А, 22, 24, 26.

В Жетысуском районе подтоплений на​ проблемной улице Зубарева удалось избежать. Подрядная организация ​очистила арыки от мусора до того, как полил дождь, и арычная система «справилась» с прибывшим потоком воды.

​В Медеуском районе, по улицам Сазоновской и Шарипова, около д. 46, было откачано 15 кубометров воды, что предотвратило подтопление двух улиц.

В Турксибском районе водооткачивающая техника «Алматы су» отвела разлив воды по ул. Жангельдина, 207.

​Всего было задействовано 60 человек, 17 единиц техники (илососы, ассенизаторы, мотопомпы) спасателей службы «109», подрядных организаций, районных акиматов и отделов по ЧС.

​«Принятые меры по противодействию дождевым паводкам подтвердили свою эффективность - не допущены подтопления на 10 участках из взятых на учет 15, а также 13 территорий домов. Работа в данном направлении будет продолжена», - заключили в ДЧС.

Ранее алматинцы сняли на видео сильный дождь с градом.