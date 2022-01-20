Как сотрудники аэропорта Алматы проводили эвакуацию во время беспорядков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники международного аэропорта Алматы рассказали, как эвакуировали людей из здания терминалов 5 января, когда участники беспорядков ворвались на территорию объекта, и что чувствовали пассажиры в этот момент. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сменный начальник аэропорта Фархат Сабитов вспоминает, что эвакуация началась ориентировочно в 19:45. Он дал соответствующую команду своим сотрудникам.

«Получили информацию о том, что к нам идут молодые люди, которые хотят причинить вред. Я всем сотрудникам аэропорта дал команду, чтобы производили эвакуацию. На перрон подъехали автобусы. Сотрудники стали эвакуировать пассажиров в безопасное место. У нас есть склады временного хранения, это наше место, куда сопровождаем сотрудников и пассажиров при ЧС. Мне помогали мои сотрудники. Они выполняли правильно поставленную задачу, спасибо им большое. Они не побоялись, четко работали согласно инструкции», - рассказал он.

По его словам, хулиганов было порядка 50 человек.

«Когда происходила эвакуация и мы последними уходили с сотрудниками, к нам подбежали молодые люди, у них были красные глаза, налитые кровью. Я такое впервые видел. Было немного страшно», - вспоминает сменный начальник.

Кроме того, он заявил, что захваченных самолетов, пострадавших сотрудников и пассажиров не было. Угроз с их стороны не поступало.

Фархат Сабитов уточнил, что в тот день в аэропорту находилось четыре самолета, два грузовых и два пассажирских - они направлялись в Бишкек (более 100 человек) и Москву (160 человек). Также из Сеула (Южная Корея) прилетел еще один борт с 80 пассажирами.

«Эти пассажиры были из Кореи. После того, как убедились, что на территории аэропорта более спокойная обстановка, мы стали их потихоньку эвакуировать с борта. Мы видели в глазах пассажиров страх. Под покровом ночи, с выключенными фарами, световыми огнями пассажиров эвакуировали с рейса», - рассказал он.

Он заметил, что были эвакуированы из терминалов порядка 900 человек. Они находились в безопасном месте до 5 утра - до момента, когда приехали военные. Были задействованы все транспортные средства аэропорта.

Еще один сотрудник - сменный начальник терминала Аркин Нуранбеков отметил, что все сотрудники выполняли свои служебные обязанности. Никто никуда не убежал. Они эвакуировали пассажиров со стороны перрона.

«В ночное время мы здесь остались. У нас тут три самолета было с пассажирами. Безопасность пассажиров и экипажа - это для нас первоочередная задача. Мы им организовали питание, напитки. Предлагали эвакуироваться. Некоторых мы вывезли, а другие предпочли остаться на воздушном судне. Я со сменным начальником был здесь до конца, также с военными. Обрисовали им план, уязвимые места. Они потом приступили к зачистке. Мародеров было много», - добавил Аркин Нуранбеков.

А. Нуранбеков заметил, что все пассажиры были в панике.

«Вчера к нам одна женщина пришла со слезами, благодарила нас всех. Слов благодарности много. Но мы действовали по ситуации. Не скажу, что мы были готовы к такому, но план эвакуации есть. У нас эвакуация бывает, когда приходят анонимные звонки о заложенных бомбах. Но такое первый раз за мою работу», - подчеркнул он.

Водитель одного из перронных автобусов Амангельды Мангетаев заявил, что все люди были испуганы, в том числе и он сам. Но он действовал по инструкции. В итоге каждый из перронных автобусов выполнил по три-четыре рейса от терминала до места эвакуации.

Старший инспектор подразделение досмотра САБ Асель Буденеева отметила, что мародеры пытались остановить перронный автобус во время эвакуации пассажиров и призывали всех перейти на их сторону.

«Эвакуировали в первую очередь пассажиров и детей. Мы всех вывели через багажное отделение, обслуживающий персонал вышел на перрон, начали автобусы подъезжать. У людей была паника, чемоданы побросали. Один автобус с пассажирами уехал, потом второй подъехал. Тоже уехал. В последнюю очередь, когда мы с коллегой зашли в автобус и он хотел тронуться, в кабину вошли мародеры, один из них заблокировал нам двери, второй посередине автобуса стал и требовал, чтобы мы остались и спрашивал, кто главный. Затем мы начали объяснять им, сказали, что мы тоже обычные граждане и нас ждет семья. Они потом отвлеклись и мы уехали. Мне не было страшно. Чего бояться? Оружия у них не было. Я больше всех переживала за детей и пассажиров, наших инспекторов», - заявила она.

Ранее руководитель пресс-службы международного аэропорта Найля Жабагина рассказала, что агрессивно настроенные граждане, которые пришли на территорию аэропорта 5 января вечером, крушили в основном бутики арендаторов, ломали стекла, доходили до серверных, где находятся видеокамеры. Все это было восстановлено силами сотрудников аэропорта.

Отметим, аэропорт возобновил свою деятельность с 13 января, а с 19 января уже работает в штатном режиме. Ранее мы показали, как сегодня выглядит аэропорт после погромов.