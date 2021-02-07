Как сохранить здоровое сердце – советы кардиолога

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О том, как жить и что делать для поддержания здорового состояния сердца, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала кардиолог Жамбылской областной многопрофильной больницы Ибадат Амрекулова.

Врач высшей категории, Ибадат Амрекулова заведует отделением кардиореанимации в старейшем медучреждении Жамбылской области - Жамбылской областной многопрофильной больнице. Стаж работы более 20 лет позволяет видеть суть проблемы сердечно-сосудистых заболеваний.

- Ибадат Жумагалиевна, как известно, в последние годы в Казахстане отмечается рост сердечно-сосудистых заболеваний. Инфаркты, инсульты «молодеют». Что Вы можете сказать по этому поводу?

- По данным ВОЗ, показатель смертности населения Казахстана по причине болезней системы кровообращения почти в два раза выше, чем в европейских странах. За последние годы заболеваемость болезнями системы кровообращения выросла в разы.

Повышенное артериальное давление сегодня является наиболее распространенным хроническим заболеванием. XXI век называют «эпохой сердечно-сосудистых заболеваний». С 2009 года при нашей Жамбылской областной многопрофильной больнице открыто кардиохирургическое отделение, где начали выполнять такие сложные операции, как коронаграфия, стентирование коронарных сосудов, операции на открытом сердце при приобретенных и врожденных пороках, аортокоранарное шунтирование при стенокардии и другие. В октябре 2011 года открыто новое отделение экстренной кардиологии для оказания медицинской помощи при остром коронарном синдроме.

Множество наших пациентов, как выясняется, пренебрегают профилактикой гипертонии и здоровым образом жизни. Немало людей остается с не выявленным заболеванием, несколько миллионов больных с диагнозом «гипертония» не получают адекватного лечения. Болезни сердца и сосудов занимают лидирующее положение в структуре заболеваемости и смертности в нашей республике.

- Какова статистика этих заболеваний в нашем регионе?

- В Жамбылской области кардиослужба представлена профильными отделениями облбольницы и больницы скорой медицинской помощи. Ежегодно отделение кардиологии облбольницы оказывает помощь около 1,5 тысячи пациентам, проводится более 1 200 операций, в приемный покой в экстренном порядке и по направлению первичной медико-санитарной помощи обращаются около 15 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Как сохранить здоровое сердце?

- Если у человека есть болезнь сердца, он подвержен риску инфаркта, внезапной остановки сердца, стенокардии и другим серьезным осложнениям.

Что касается сохранения здорового сердца и здоровья в целом. В последнее время проводится множество исследований влияния того, что мы едим, на здоровье, обращается большое внимание на питание.

Оказалось, что самой полезной для здоровья является средиземноморская диета. Это много овощей, зелени, фруктов, рыбных продуктов – и поменьше мяса, жира. В питании должна преобладать растительная пища. Конечно, для нас, казахстанцев, это пока еще сложно, но надо постепенно приучать себя к такой полезной пище. Мы-то привыкли, что еда должна быть наваристой, с жирком.

Должен быть здоровый образ жизни. К сожалению, у нас сейчас люди мало двигаются. Машин стало раз в десять больше, чем еще лет десять назад. Ходить надо минимум один час в день – это мы советуем своим пациентам. А если человек здоров, надо как можно больше ходить пешком. Недопустимо – алкоголь и курение. Примерно 80 процентов наших пациентов – заядлые курильщики и курильщицы. Когда смотришь сосуды таких пациентов, всегда видно, если это курильщик. У них сильное поражение сосудов бляшками. И такая картина у курильщиков и диабетиков. Диабет сегодня – это еще один бич для здоровья, который появляется благодаря нашему неправильному питанию, малоподвижному образу жизни и стрессам. И в случае курильщиков и диабетиков стентирование проводить чрезвычайно сложно, иногда даже невозможно, настолько сосуды поражены.

Всегда следует помнить старую мудрость - «предупредить легче, чем лечить». Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы состоит из комплекса мер, общих для большинства этих заболеваний. Кардиологи советуют доброжелательно относиться к себе и людям, стараться не помнить обиды, вести физически активный образ жизни и регулярно проходить профилактические осмотры у врача.

Самое главное для крепкого здоровья – правильное питание, отказ от курения и алкоголя, как можно больше движения, положительных эмоций и хорошего настроения. И ваше сердце будет работать, как мотор!

- Спасибо за беседу!