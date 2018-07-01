Как собакам «раздают» электронные паспорта в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года в столице был запущен пилотный проект по чипированию собак и кошек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на astana.gov.kz.

По словам начальника отдела ветеринарии КГП на ПХВ «Астана ветсервис» Ерлана Зикибаева, чипирование необходимо, прежде всего, для идентификации животного и учета. Кроме того, таким образом облегчается поиск потерявшегося животного.

Столичные ветеринары «Астана ветсервис» отправляются ранним утром в частный сектор города, по домам, в поисках собак и кошек, которые нуждаются в прививках от бешенства, а самое главное, чтобы зарегистрировать животное и выдать владельцу паспорт, причем совершенно бесплатно.

Электронный паспорт для собаки размером с маленькое рисовое зернышко.

«Чипирование - это электронный паспорт, он вживляется в организм животного, и он с ним вместе находится на протяжении всей жизни. Это как электронный паспорт. Преимущество в том, что, если животное потеряется, с помощью сканирования мы находим его», - говорит Е. Зикибаев.





Глава отдела ветеринарии сказал, что с момента запуска проекта чипы получили почти 1600 собак. В день ветеринарам удается обойти около 20 домов и ввести чипы 40 хвостатым. Работа не из легких. Сама процедура занимает 2 минуты.

Собака - друг человека в том случае, когда она на привязи и в наморднике. Огромные псины ростом до метра - это «охранники» жилья, которые отлично справляются со своей работой. И такие собаки есть почти в каждом частном доме. По словам ветеринара Айдархана Арыстанова, порой специалистам трудно достучаться до хозяев.





«Было такое, что стучишься в ворота, никто не выходит, дверь приоткрыта, заглядываешь, а там тишина, идешь к дому, и вдруг навстречу бежит вот такая собака. Тот же почтальон или электрик начнет в дверь стучаться, а собака может укусить его. Так же нельзя, надо привязывать собаку», - говорит он.

Ветеринары должны заполнить опись, куда вносятся сведения о владельце и собаке (кличка, порода, возраст, адрес обитания и ИИН хозяина).





В случае, если найдется потерянное чипированное животное, специалисты наводят сканер на место чипа, и вся информация высвечивается на экране.

«Люди задают вопросы, есть ли в чипах GPS-навигатор? Навигаторы очень громоздкие, применяются в ошейниках, вживляются в брюшную полость (но это в научных целях, в дикой фауне, для изучения природы) и оснащены аккумуляторами, которых хватает на 2-3 года», - говорят специалисты.





«Чипирование было недоступно в 90-х годах, сейчас дешево, если делать это в клиниках. У нас в Астане действуют 11 частных ветеринарных клиник. Чипирование там платное. В «Ветсервисе» - бесплатно, как регистрация, так и чипирование, вакцинация против бешенства, таблетки от гельминтов», - заключает начальник управления «Астана ветсервис» Е. Зикибаев.

До конца года ветеринары планируют привить от бешенства 8 тысяч собак, чипировать - 6 тысяч.



