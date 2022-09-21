21 Сентября 2022, 22:46

Как снизить риск деменции в старости - ответы казахстанских специалистов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Каждый год 21 сентября отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера - это наиболее распространенная форма деменции. На пресс-конференции в Алматы казахстанские врачи ответили на вопросы: что можно сделать, чтобы предотвратить или замедлить развитие деменции и как распознать болезнь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По прогнозам мировых ученых, к 2050 году более 150 млн жителей Земли будут страдать деменцией. Чтобы предотвратить эту болезнь, надо знать факторы риска ее развития. Первый фактор, это возраст: чем вы старше, тем выше риск. Второй, это генетика. Если ваши бабушка или дедушка страдали потерей памяти и становились несамостоятельными, то вам надо смолоду заниматься профилактикой Альцгеймера. Другие важные факторы риска — это гипертония, повышенный холестерин (дислипидемия), атеросклероз, сахарный диабет, ожирение, нездоровое питание, малоподвижный образ жизни, травмы головы, лекарства (седативные), курение, особенно пассивное курение, грязный воздух, пестициды.

«Если бы не пережитая нами двухлетняя пандемия, то эпидемией сегодня называли бы болезнь Альцгеймера. В мире насчитывается 55 млн пожилых людей с деменцией, ежегодно выявляется 10 млн новых случаев, или каждые три секунды новый случай. У нас очень много мифов, например, люди считают, что снижение памяти характерно для старшего поколения, даже врачи транслируют, что «это старость, это не лечится». На самом деле процесс здорового старения характеризуется улучшением многих когнитивных функций. Например, вербальная память (это лексикон, речь, мышление) и практически интеллект (умение справляться с трудностями) с возрастом должны улучшаться, так как опыт и знания кристаллизуются», – комментирует врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, руководитель центра лечения неврозов и болезни Альцгеймера Жибек Жолдасова.

Президент Ассоциации семейных врачей Казахстана, доктор медицинских наук Дамиля Нугманова считает, что большая роль в выявлении факторов риска у детей, молодежи, людей среднего возраста, а также повышении настороженности по поводу болезни Альцгеймера среди прикрепленного населения принадлежит семейным врачам и медицинским сестрам.

«Зная всю семью, включая старшее поколение, врач общей практики может насторожить членов семьи и помочь бороться с факторами риска. Также участковый врач поможет рано выявить деменцию, даст рекомендации, назначит лечение и направит, при необходимости, к специалисту. Особенно важна роль первичного звена здравоохранения в профилактике и лечении так называемых управляемых или модифицируемых факторов риска деменции, таких как артериальная гипертензия, дислипидемия, предиабет и сахарный диабет, ожирение, курение. Однако медики могут только помочь, подсказать, назначить немедикаментозное и лекарственное лечение. Главная роль принадлежит самому человеку, его семье. От вас зависит, выполнять или игнорировать рекомендации врачей. И чем раньше вы начнете профилактическое лечение, здоровый образ жизни, тем больше отдалите катастрофу с вашим мозгом», - говорит она.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии КазНМУ им. Асфендиярова, председатель ОО «Ассоциация неврологов» Еркин Нургужаев обратил внимание на инсульт. По его словам, в Казахстане ежегодно регистрируется более 40 тыс. случаев инсульта, который страшен не только большим процентом летальности, но и последствиями.

«Даже при благоприятном исходе и минимальном размере очага поражения у большинства пациентов развиваются постинсультные когнитивные нарушения. Ухудшение памяти, концентрации внимания и исполнительных функций приводит к тому, что пациенты, нуждающиеся в физической реабилитации после инсульта, не могут в полном объеме освоить реабилитационную программу. А в случаях уже выраженной деменции реабилитационные мероприятия становятся невыполнимыми для пациента и теряют свою актуальность. Хочется отметить необходимость и важность междисциплинарного взаимодействия врачей всех специальностей - психологов, логопедов и реабилитологов. Важно привлечь к этой проблеме внимание пациентов и родственников, иметь возможность использовать тесты для выявления когнитивных нарушений, чтобы на ранних стадиях предупредить их прогрессирование, тем самым сохранить независимость и повысить качество жизни пациентов», – добавил профессор.

Генеральный директор «Ацино Каз», компании швейцарской фармацевтической группы ACINO, Людмила Жангельдина заявила - сохранить личность в преклонном возрасте поможет активный образ жизни.

«Регулярные пешие прогулки, гимнастика, собирание пазлов, перебирание крупы, арифметический счет, работа по дому, а также активная социальная жизнь рекомендованы не только здоровым пенсионерам, но и тем, у кого уже начали проявляться признаки деменции. Есть еще одно понятие, которое защищает от симптомов – это когнитивный резерв, т.е. запас знаний, опыта, который имеет человек. Чем шире этот запас, тем потенциально дальше находится болезнь Альцгеймера. Поэтому постоянное освоение новых навыков и развитие – это лучшая защита от возрастных недугов», – заметила спикер.

Руководитель центра лечения неврозов и болезни Альцгеймера Жибек Жолдасова заявила, что мире много неизлечимых заболеваний, в том числе и болезнь Альцгеймера. Но существуют различные препараты, поддерживающие иммунитет.

«Есть четкие данные и статистика. Если мы выявили пациента на ранней стадии заболевания, например, когда у него только лишь забывчивость и трудность подбора слов, и назначили лечение, то в больницу ложить придется на четыре года позже. Даже если дело дошло до больницы, сроки лечения в стационаре будут в четыре раза короче. Своевременное назначение лекарств сохранит самостоятельность больного человека на пять лет, как минимум. То есть, еще пять лет вы можете его оставлять дома. Он может сам одеваться, за собой ухаживать, чем-то заниматься, он сможет вести с вами продуктивный диалог, и вам не надо будет приспосабливаться, потому что состояние человека будет несколько лет стабильно. Это очень хорошо», - отметила она.

По ее словам, если пациенту не назначать лечение своевременно, то болезнь Альцгеймера быстро будет прогрессировать, а состояние ухудшаться. Врач добавила, что в мире ученые проводят клинические исследования лекарственных средств, которые будут воздействовать на причину заболевания.

«Если мы устраняем белки в головном мозге, которые приводят к нарушению памяти, то сохраним память человека гораздо дольше чем пять лет при обычном лечении, которое существует на сегодня. В Америке уже утвердили клинические протоколы с применением препарата адуканумаб. Пока это лечение очень дорогое, но за последний год цена снизилась в два раза. Годовой курс лечения составляет 28 тыс. долларов. Но технология будет прогрессировать, препарат пока спорный, но это уже огромный шаг вперед для появление нового поколения лекарств, которые будут лечить болезни Альцгеймера. Надеюсь, что в блажащее 10 лет появятся новые препараты, потому что, на очереди сегодня уже есть четыре препарата, которые уже проходят клинические испытания. Не все так плохо», - заявила Жибек Жолдасова.

Фото: aa.com.tr



