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    10:13, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Как школьникам Шымкента ездить на автобусах после отмены TOLEM

    С 1 мая в Шымкенте валидаторы системы TOLEM были полностью отключены, и система оплаты проезда официально прекратила работу. Вместо нее внедрена новая система Avtobys, в которой специальных школьных карт больше не предусмотрено, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Проезд автобус Проверка оплаты Автобус жол ақысын тексеру
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Возникает закономерный вопрос — что делать тем, кто только в этом году идет в 1 класс и не успел оформить школьную карту TOLEM ранее?

    Как пояснили в городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, для оформления социальной транспортной карты, к которой относятся и школьные карты, необходимо предоставить:

    • оригинал удостоверения личности;
    • копию документа, подтверждающего получение пособия (с печатью акимата), оригинал — для сверки;
    • фотографию размером 3×4 см;
    • согласие на сбор и обработку персональных данных.

    Карты можно получить по адресам:

    • ул. Казиева, 24 (офис Avtobys);
    • микрорайон Сайрам, ул. Амира Темира, 237/21, 2-й этаж, каб. № 5 (здание акимата Каратауского района);
    • проспект Республики, 14.

    По вопросам можно обратиться в колл-центр: +7 (775) 007 50 50.

    Школьники, которые уже имеют карты TOLEM, могут бесплатно перерегистрировать их в системе Avtobys, обратившись по указанным адресам. В этом случае приобретать новую карту не требуется.

    Если же семья пожелает оформить новую карту с логотипом Avtobys, ее стоимость составит 550 тенге.

    Напомним, пассажиры могут оплачивать проезд с помощью транспортных карт, QR-кодов, банковских карт (Visa, MasterCard, American Express, UniPay), а также через мобильное приложение. Интерфейс приложения доступен на казахском, русском и английском языках.

    Теги:
    Регионы Казахстана Дети Транспорт Шымкент Автобус
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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