Как школьникам Шымкента ездить на автобусах после отмены TOLEM

Возникает закономерный вопрос — что делать тем, кто только в этом году идет в 1 класс и не успел оформить школьную карту TOLEM ранее?

Как пояснили в городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог, для оформления социальной транспортной карты, к которой относятся и школьные карты, необходимо предоставить:

оригинал удостоверения личности;

копию документа, подтверждающего получение пособия (с печатью акимата), оригинал — для сверки;

фотографию размером 3×4 см;

согласие на сбор и обработку персональных данных.

Карты можно получить по адресам:

ул. Казиева, 24 (офис Avtobys);

микрорайон Сайрам, ул. Амира Темира, 237/21, 2-й этаж, каб. № 5 (здание акимата Каратауского района);

проспект Республики, 14.

По вопросам можно обратиться в колл-центр: +7 (775) 007 50 50.

Школьники, которые уже имеют карты TOLEM, могут бесплатно перерегистрировать их в системе Avtobys, обратившись по указанным адресам. В этом случае приобретать новую карту не требуется.

Если же семья пожелает оформить новую карту с логотипом Avtobys, ее стоимость составит 550 тенге.

Напомним, пассажиры могут оплачивать проезд с помощью транспортных карт, QR-кодов, банковских карт (Visa, MasterCard, American Express, UniPay), а также через мобильное приложение. Интерфейс приложения доступен на казахском, русском и английском языках.