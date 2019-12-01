Как сейчас выглядит школа Елбасы в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как сейчас выглядит школа Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева в Каскелене в Алматинской области, что она из себя представляет, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Сейчас казахская школа имени Абая, где в 1958 году окончил Елбасы, является историко-краеведческим музеем Карасайского района.

Музей был образован 24 сентября 1999 года решением акима Алматинской области. Профиль музея – исторический, цель - исследование, сбор, хранение и пропаганда истории прошлого и настоящего района.

Экспозиция музея представлена следующими залами: «Древняя история края», «Средневековая история края», «История Каскелена и Каскеленского района», «Карасайский район на современном этапе».

«Здание было возведено в 1899 году. Оно считается самым старым и древним зданием в Каскелене. Ещё тогда оно была церковно-приходской школой, а в 1937-1938 стала казахской школой, позже в 1945 в честь 100-летия Великого поэта Абая присвоили его имя. А наш Елбасы закончил эту школу в 1958 году. Он был одним из 42 выпускников того года. Правда Елбасы здесь учился только один год, а до этого образование получил в Шамалгане», - говорит заведующий музеем Серик Калиев.

По словам заведующего, позже после переезда школы в новое здание, здесь расположился интернат для учеников этой школы, который прослужил до 90-х годов. После закрытия интерната, здание становится общежитием для учителей и молодых семей.

В то время в районе еще не было музея. Идея о создании музея в старом здании возникла в январе 1997 года у директора школы имени Абая Марии Мукановой и учителя Елбасы Сейтхана Исаева, которые для воплощения написали письмо Президенту и попросили о личной аудиенции.

В том же году 15 мая в Алматинской резиденции состоялась встреча Марии Хамзиевны и Сейтхана Ахметовича с Главой государства, который с уважением отнесся к предложению дорогих гостей, отметив, при наличии подходящего здания, всячески окажет помощь.

Так началась реконструкция старого здания школы. В сборе ценных исторических экспонатов и предметов старины неоценимую помощь оказали тогда еще работники областного и районного акиматов.

В музее насчитывается 2 132 различных ценных материалов, исторических реликвий и фотодокументов повествующих об историческом прошлом района, а также детских, юношеских годах Главы государства до становления его известной личностью. Из них 985 – входят в основной фонд, а 1 147 – вспомогательный.





Структура музея состоит из 9 залов и фойе. Фойе встречает гостей экспозицией, которая посвящена Независимости нашей Родины. 4 зала посвящены истории края уходящей в глубь веков, 5 зала – жизнедеятельности Первого Президента РК Н.А. Назарбаева, детству, юности и началу трудового пути.

«Некоторые вещи музею предоставил сам Елбасы, здесь хранятся его портреты, школьный костюм и пиджак, ручка, которой Первый Президент подписал разные документы, а также школьные фотографии, журналы, музыкальные инструменты и т.д.», - заявил Серик Калиев.

По его словам, в музее часто проходят мероприятия разного масштаба, посетителей тоже немало.







































