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Как сейчас выглядит сгоревшее здание акимата Алматы – появилось видео

19 Декабря 2022, 13:03
Как сейчас выглядит сгоревшее здание акимата Алматы – появилось видео

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы продолжается восстановление сгоревшего во время январских беспорядков здания акимата города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате сообщили, что полностью здание восстановят во втором квартале 2023 года и показали как оно выглядит на текущий момент. Видео появилось в Сети.

Ранее сообщалось, что общая площадь объекта составляет 33 тысячи квадратных метров, активно эксплуатируется порядка 19 тысяч. В конце лета сообщалось о планах по реконструкции здания акимата города. Тогда стало известно, что фасад здания будет сохранен.

Расчистку здания провели в январе. В июле аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что здание акимата мегаполиса планировали восстановить до конца года, но сроки были продлены.

Еще в начале года стало известно, что сгоревшее здание акимата будет стопроцентно восстановлено.


Кадр из видео
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