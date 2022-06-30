Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Как сдерживают цены на социально значимые продукты в Атырау
30 Июня 2022 01:45

Как сдерживают цены на социально значимые продукты в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Как сдерживаются цены на социально значимые продукты, в том числе овощи, рассказали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На складе «Агрофлекс» в Атырау имеется запас социально значимых продуктов в объеме 690,6 тонны. В начале июля в регион будет поставлено еще 536 тонн - они уже в пути. Кроме того, крупная торговая сеть закупила у АО «Продкорпорация» 408 тонн сахара. Сегодня цена сахара в магазинах установлена в 517 тенге. Для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары АО «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау» в рамках «револьверной» схемы выдало кредиты на пополнение оборотных средств местным торговым сетям и производителям овощей.
Согласно оборотной схеме, местная сельхозпродукция - лук, морковь, капуста, будет поступать в продажу с сентября, а картофель – с июля»,- сообщили в пресс-службе АО «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау«.

Дополнительно заключено соглашение на поставку 40 тонн капусты с одним из крестьянских хозяйств Туркестанской области.

Новости по теме
Потребление сахара возросло до 100 тонн в месяц в СКО
Потребление газа в Бельгии сократилось на 18% из-за высоких цен
Президент РК предложил создать прикаспийский продовольственный хаб
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Потребление сахара возросло до 100 тонн в месяц в СКО
Электроэнергия подорожает для костанайцев в среднем на 200 тенге
Пропавшую 12- летнюю девочку ищут в Атырау
Около 30 крупногабаритных предметов затоплено в водоемах Атырауской области
Птичий грипп АН5 подтвердился у погибших чаек в Атырауской области
Президент РК предложил создать прикаспийский продовольственный хаб
Потребление газа в Бельгии сократилось на 18% из-за высоких цен
Интересы инвесторов будут учитываться в максимально доступном объеме – Алихан Смаилов

Лента новостей

Архив