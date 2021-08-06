Как сдерживают цены на социально значимые продукты в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала этого года индекс цен на социально значимые продукты составил 109,4%, что является самым минимальным ростом по стране. Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил заместитель руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Дамир Тазабек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный показатель достигнут за счет принимаемых оперативных и стратегических мер. К примеру, одним из эффективных механизмов стабилизации цен остается выдача льготных займов субъектам предпринимательства для фиксирования цен на производимую продукцию или цен на полке», - отметил Д. Тазабек.

Спикер добавил, что сегодня в рамках «оборотной» схемы продолжается обеспечение города 19 видами социально значимы продуктов питания (СЗПТ) по стабильной цене.

«За счет выдачи льготного займа торговой сети Magnum Cash & Carry до конца года зафиксирована цена на 12 наименований СЗПТ в объеме 7,8 тысячи тонн. Это мука первого сорта, гречка, рис, рожки, масло подсолнечное и сливочное, мясо кур, говядина, молоко, кефир, творог, сахар», - сказал Д. Тазабек.

Аналогичная договоренность имеется с торговой сетью «Тоймарт», которая взяла на себя обязательства по закупке и реализации 1,4 тысячи тонн продукции 10 видов СЗПТ. По сниженным ценам с 1 мая по 1 ноября 2021 года в этой сети можно приобрести муку первого сорта, хлеб формовой, рис, рожки, масло подсолнечное и сливочное, мясо кур, кефир, творог, соль.

Кроме того, в рамках программы зафиксированы отпускные цены у отечественных производителей. Например, предприятие «ХБК «Аксай» зафиксировало отпускную цену на социальный (формовой) хлеб на уровне 75 тенге за булку до декабря 2021 года.

Помимо хлеба, организованы прямые поставки с фиксированием отпускных цен производителей говядины, яиц и сахара.

Дамир Тазабек отметил, что работа по привлечению производителей из регионов РК в схему «оборот» продолжается.

Прорабатывается организация поставок 1 200 тонн мяса кур по фиксированной цене - 820 тенге за килограмм в торговые объекты города от «Алатау Кус». Также ведется работа по поставке 5 тысяч тонн сахара по 255 тенге за килограмм от Меркенского сахарного завода.

Продолжается ежедневный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары на основных рынках, в торговых сетях, супермаркетах города.