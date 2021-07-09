Как сдерживают цены на социально значимые продукты в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Фиксированные цены на социально значимые продовольственные товары назвали в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области сообщили, что в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в области социально значимые продукты питания реализуются в разных магазинах и крупных супермаркетах по фиксированной цене:

За прошедшую неделю и с начала месяца индекс цен на социально-значимые продовольственные товары, включающие 19 наименований, составил по 100,1%, с начала года – 109,6%.

Средние цены на социально значимые продовольственные товары в Алматинской области по состоянию на 7 июля следующие:

- Мука пшеничная первого сорта - 179 тенге (Реализуется в мешках 25 кг, 50 кг в оптовой торговле)

- Хлеб пшеничный из муки первого сорта - 155 тенге

- Рожки - 219 тенге за кг

- Рис - 249 тенге за кг

- Крупа гречневая - 378 тенге за кг

- Масло подсолнечное - 694 тенге за литр

- Масло сливочное несоленое - 2 767 тенге за кг

- Говядина лопаточно-грудная часть - 2 049 тенге за кг

- Мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью) - 819 тенге за кг

- Молоко пастеризованное 2,5% - 209 тенге за литр

- Кефир 2,5% - 216 тенге за литр

- Творог - 1 092 тенге за кг

- Картофель - 201 тенге за кг

- Морковь - 286 тенге за кг

- Лук репчатый - 89 тенге за кг

- Капуста белокочанная - 83 тенге за кг

- Сахар-песок - 260 тенге за кг

- Яйца, I категория (10 штук) - 405 тенге

- Соль - 54 тенге за кг