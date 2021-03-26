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    22:58, 25 Март 2021 | GMT +6

    Как сдерживают цены на социально значимые продукты питания в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Чтобы цены на социально значимые продовольственные товары не росли, в городе Туркестане, на рынке «Алтын Булак» и в микрорайоне Отрар, прошли ярмарки с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Мероприятия организовал акимат области и АО «СПК «Түркістан». По доступным населению ценам продали около 14 тонн сельхозтоваров. В частности, муку – по 130 тенге за один килограмм, сахар – 205 тенге, картофель – 89 тенге, морковь – 76 тенге, лук – 56 тенге, рожки – 186 тенге, рис – 245 тенге, соль – 43 тенге.

    Также для стабилизации цен на социально значимые продукты питания акимат области в 13 социальных магазинах и 5 крупных супермаркетах Туркестана ежедневно продает муку по 130 тенге за один килограмм, сахар - 205 тенге, картофель - 89 тенге, морковь - 76 тенге, лук - 56 тенге, рожки - 186 тенге, рис - 245 тенге и соль - 43 тенге.


    В случае необоснованного роста цен на продовольственные товары областному департаменту Агентства по защите и развитию конкуренции поручено выявлять причины роста цен. К тем, кто искусственно завышает цены, примут соответствующие меры.


    Теги:
    Социальная поддержка Туркестанская область Цены и тарифы Общество
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