Как сдерживают цены на социально значимые продукты питания в Туркестанской области
Мероприятия организовал акимат области и АО «СПК «Түркістан». По доступным населению ценам продали около 14 тонн сельхозтоваров. В частности, муку – по 130 тенге за один килограмм, сахар – 205 тенге, картофель – 89 тенге, морковь – 76 тенге, лук – 56 тенге, рожки – 186 тенге, рис – 245 тенге, соль – 43 тенге.
Также для стабилизации цен на социально значимые продукты питания акимат области в 13 социальных магазинах и 5 крупных супермаркетах Туркестана ежедневно продает муку по 130 тенге за один килограмм, сахар - 205 тенге, картофель - 89 тенге, морковь - 76 тенге, лук - 56 тенге, рожки - 186 тенге, рис - 245 тенге и соль - 43 тенге.
В случае необоснованного роста цен на продовольственные товары областному департаменту Агентства по защите и развитию конкуренции поручено выявлять причины роста цен. К тем, кто искусственно завышает цены, примут соответствующие меры.