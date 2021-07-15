Как сдерживают цены на продукты питания в Алматы, рассказал Сагинтаев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в прямом эфире на телеканале «Алматы» рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ»

За первую неделю июля в Алматы отмечено снижение индекса потребительских цен на 0,4%, что позволило снизить позиции города на 4 пункта (с 5-го на 9-е место). Данный показатель достигнут за счет принимаемых оперативных и стратегических мер.

В рамках льготного кредитования выданы займы на общую сумму порядка 8 млрд тенге. Задействованы торговые сети и производители. Так, ТОО Magnum Cash&Carry выделено 3,1 млрд тенге для закупа и реализации 12 наименований СЗПТ (мука, рис, крупа гречневая, рожки, сахар, масло подсолнечное и сливочное, кефир, молоко, творог, мясо кур и говядина) по фиксированным ценам до конца года.

245 млн тенге выдано торговой сети «Toimart» для фиксирования цен на полке 10 СЗПТ (мука, рис, хлеб, рожки, масло подсолнечное и сливочное, кефир, творог, мясо кур, соль) до ноября текущего года.

1 млрд тенге - ТОО «ХБК «Аксай» для поставок 23,8 тысяч тонн хлеба по фиксированной отпускной цене 75 тенге за булку до декабря текущего года.

800 млн тенге - ТОО «Алсад Казахстан» для поставок 49,6 млн штук яиц по фиксированной отпускной цене 400 тенге за десяток в течение 3 лет.

250 млн тенге выдано ТОО «UnionProducts» для поставок 2 730 тонн мясной продукции (по 1 365 тонн говядины и мяса кур) в 132 магазина по фиксированным ценам (2 050 тенге за кг говядины, 782 тенге за кг мяса кур) до марта 2022 года.

88 млн тенге выдано ТОО «Асыл Meat» для поставок 90,5 тонны говядины в 6 фирменных магазинах по 2 050 тенге за кг до июня 2022 года.

Дополнительно прорабатывается выдача «оборотного» займа «Меркенскому сахарному заводу» для поставки 5 тыс. тонн сахара по 255 тенге за кг.

На семи основных продовольственных рынках города (Зеленый базар, «Жана Акбулак» (оптовка), «Сары-Арка», «Тастак», «Таусамалы», Алматы-1, ярмарка «Турксиб») действуют «Социальные лавки», где реализуется 10 наименований СЗПТ - картофель, морковь, лук, капуста сахар, гречка, масло подсолнечное, рис, рожки, мука – по фиксированным ценам ниже среднерыночных. Это создает конкурентную среду среди торгующих и позволяет обеспечить население овощной продукцией по доступным ценам.

24 июня 2021 года подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве в рамках межрегиональной кооперации Алматы и Алматинской области. По итогам визита в Алматинскую область заключены договоры с ТОО «JLC Сүт» по поставке молока, творога в торговую сеть «Магнум». Кроме того, КХ «Naz-Dana» поставит 1 тысяч тонн лука в торговые сети Small и Toimart. Также прорабатывается вопрос предоставления «оборотного» займа на поставку от «Алатау Кус» мяса кур на сумму 1 млрд тенге сроком на 1 год для поставок 1200 тонн продукции по 820 тенге за кг.

Кроме того, в связи с ростом цен на картофель и морковь в оперативном порядке организованы прямые поставки овощей из Туркестанской области. Это позволило снизить оптовые цены на картофель с 260 до 125 тенге за кг, на морковь с 450 до 200 тенге за кг. В дальнейшем ожидается сохранение тенденции к снижению цен по мере насыщения рынка.

На межсезонье 2021-2022 гг. заключен договор «форвардного» закупа 22 тыс. тонн овощей на 2,5 млрд тенге для реализации в «Магнум» и других торговых сетях.