Как сдержать рост цен на жилье – предложения депутатов
«На строительном рынке Республики Казахстан наблюдается повсеместное подорожание строительных материалов. Рост стоимости строительных материалов повлек за собой подорожание стоимости жилья, приведет к росту затрат на строительство школ, больниц и дуругих объектов, возводимых за счет государственного бюджета. К примеру, стоимость тонны арматуры, за короткое время поднялась на 40% - 55%, в сентябре 2020 года составляла 190 000 тысяч тенге, на сегодняшний день стоимость тонны арматуры колеблется в пределах 290000 – 325000 тысяч тенге. Рост цены арматуры повлек за собой повышение цен на металлоизделия и листовую, оцинкованную сталь на 40%-50%, что в свою очередь, привело к повышению цены всего перечня материалов, которые производится из данного сырья, а именно воздуховоды, оцинкованные профиля и т.п», - сказал член «Народной партии Казахстана» Жамбыл Ахметбеков в своем депутатском запросе на пленарном заседании Мажилиса.
По его словам, стоимость цемента марки М-400 в январе 2021 года составлял 18500 тенге за тонну, а на сегодняшний день составляет 21000 тенге за тонну, т.е. удорожание составило 13,51 % за календарный месяц, стоимость арматуры А-1 д. 6,5 мм по сравнению с январскими ценами выросла на 62,22%, стоимость свай выросла на 45 % и т.д.
«В связи с повышением цен на цемент, стоимость гипсокартона увеличилась на 10 %, кроме того, производители сухих смесей объявили повышение цен от 10% до 20% на гипсовую штукатурку, шпаклевки и т.п. Кроме того, на сегодняшний день в Республике Казахстан в преддверии начала строительного сезона сложился дефицит кадров в определенных отраслях. В строительной отрасли дефицит кадров, связан, прежде всего, с нехваткой разнорабочих, каменщиков, маляров и др. ввиду того, что выполнение таких работ требуют постоянной физической нагрузки в сложных погодных условиях, на высоте и т.д., при этом в отрасли низкие заработные платы, не всегда соблюдаются социальные гарантии и трудовые права», - отметил депутат.
Также, подчеркнул мажилисмен, одной из ключевых причин дефицита кадров является полное отсутствие взаимодействия между строительной отраслью и учреждениями ТиПО.
«Многочисленные колледжи не проводят профессиональное ориентирование учащихся, не обеспечивают прохождение ими производственной практики на строящихся объектах и являются наименее привлекательными среди местной молодежи, количество местных граждан желающих работать в данном направлении крайне мало. На сегодняшний день по информации Союза строителей Казахстана, строительная отрасль остро нуждается в 242 000 (двести сорок две тысячи) специалистах без специального образования», - добавил Ж. Ахметбеков.
Он также озвучил свои предложения касательно данного вопроса:
1. Рассмотреть возможность регулирования ценообразования в рынке строительных материалов, с целью сдерживания роста стоимости жилья в Республике Казахстан.
2. Дополнение Правил 5-ой категорией работников - «особая категория иностранцев и (или) лиц без гражданства» - низкоквалифицированные и (или) неквалифицированные работники.
3. Увеличение срока пребывания иностранного работника на территории РК на период проведения работодателями строительно- монтажных работ согласно сроку проекта.
4. Внедрение принципов и правил FIDIC при строительстве объектов через реализацию пилотного проекта.
5. Обеспечить скоординированную работу по включению в учебный процесс ТИПО производственных занятий, прохождение учащимися производственной практики и реальное наполнение принципов дуального обучения.