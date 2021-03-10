Как сдержать рост цен на жилье – предложения депутатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Жамбыл Ахметбеков выступил с предложением регулировать цены на строительные материалы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На строительном рынке Республики Казахстан наблюдается повсеместное подорожание строительных материалов. Рост стоимости строительных материалов повлек за собой подорожание стоимости жилья, приведет к росту затрат на строительство школ, больниц и дуругих объектов, возводимых за счет государственного бюджета. К примеру, стоимость тонны арматуры, за короткое время поднялась на 40% - 55%, в сентябре 2020 года составляла 190 000 тысяч тенге, на сегодняшний день стоимость тонны арматуры колеблется в пределах 290000 – 325000 тысяч тенге. Рост цены арматуры повлек за собой повышение цен на металлоизделия и листовую, оцинкованную сталь на 40%-50%, что в свою очередь, привело к повышению цены всего перечня материалов, которые производится из данного сырья, а именно воздуховоды, оцинкованные профиля и т.п», - сказал член «Народной партии Казахстана» Жамбыл Ахметбеков в своем депутатском запросе на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, стоимость цемента марки М-400 в январе 2021 года составлял 18500 тенге за тонну, а на сегодняшний день составляет 21000 тенге за тонну, т.е. удорожание составило 13,51 % за календарный месяц, стоимость арматуры А-1 д. 6,5 мм по сравнению с январскими ценами выросла на 62,22%, стоимость свай выросла на 45 % и т.д.

«В связи с повышением цен на цемент, стоимость гипсокартона увеличилась на 10 %, кроме того, производители сухих смесей объявили повышение цен от 10% до 20% на гипсовую штукатурку, шпаклевки и т.п. Кроме того, на сегодняшний день в Республике Казахстан в преддверии начала строительного сезона сложился дефицит кадров в определенных отраслях. В строительной отрасли дефицит кадров, связан, прежде всего, с нехваткой разнорабочих, каменщиков, маляров и др. ввиду того, что выполнение таких работ требуют постоянной физической нагрузки в сложных погодных условиях, на высоте и т.д., при этом в отрасли низкие заработные платы, не всегда соблюдаются социальные гарантии и трудовые права», - отметил депутат.

Также, подчеркнул мажилисмен, одной из ключевых причин дефицита кадров является полное отсутствие взаимодействия между строительной отраслью и учреждениями ТиПО.

«Многочисленные колледжи не проводят профессиональное ориентирование учащихся, не обеспечивают прохождение ими производственной практики на строящихся объектах и являются наименее привлекательными среди местной молодежи, количество местных граждан желающих работать в данном направлении крайне мало. На сегодняшний день по информации Союза строителей Казахстана, строительная отрасль остро нуждается в 242 000 (двести сорок две тысячи) специалистах без специального образования», - добавил Ж. Ахметбеков.

Он также озвучил свои предложения касательно данного вопроса:

1. Рассмотреть возможность регулирования ценообразования в рынке строительных материалов, с целью сдерживания роста стоимости жилья в Республике Казахстан.

2. Дополнение Правил 5-ой категорией работников - «особая категория иностранцев и (или) лиц без гражданства» - низкоквалифицированные и (или) неквалифицированные работники.

3. Увеличение срока пребывания иностранного работника на территории РК на период проведения работодателями строительно- монтажных работ согласно сроку проекта.

4. Внедрение принципов и правил FIDIC при строительстве объектов через реализацию пилотного проекта.

5. Обеспечить скоординированную работу по включению в учебный процесс ТИПО производственных занятий, прохождение учащимися производственной практики и реальное наполнение принципов дуального обучения.



