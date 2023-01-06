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Как сделать высшее образование доступным - мнение вице-премьера

6 Января 2023, 15:46
Как сделать высшее образование доступным - мнение вице-премьера

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов ответил, как сделать высшее образование доступным для казахстанцев, в случае если будет увеличиваться стоимость образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть в целом коммерческие и государственные вузы. Коммерческие вузы – это тоже конкуренция: если они слишком завысят цену, к ним студенты не пойдут. Во-первых, нужно смотреть покупательскую способность. Но у нас есть государственные гранты. Они ежегодно выделяются в том объеме, по которым имеется потребность. Государственные гранты на педагогические, медицинские специальности, по сельском хозяйству, IT либо по другим отраслям всегда обеспечиваются. Поэтому, доступность обеспечивается гранатами», - сказал Алтай Кульгинов журналистам после расширенного заседания коллегии Министерства науки и высшего образования РК.

По его словам, чтобы получить гранты, нужно хорошо обучать детей, а это в первую очередь задача педагогов, ну и самих учащихся.

«Чтобы заслужить грант, нужно хорошо учиться. Вот это есть меритократия. Просто так гранты раздавать будет некорректно. Если человек неудовлетворительно учится, и каким-то образом получает диплом, он завтра не будет востребованным на рынке труда. Нужно обращать внимание на качество образования. Государственная поддержка будет обеспечиваться выделением грантов. В этом заключается обеспечение доступности образования», - считает Алтай Кульгинов.

Ранее во время коллегии Миннауки вице-премьер призвал провести тщательную работу по созданию центров академического превосходства на базе 20 вузов.


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