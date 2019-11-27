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вчера 23:23
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вчера 19:28
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вчера 18:40
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Как сделать театр привлекательным для туристов Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как сделать театр привлекательным для туристов рассказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Глава мегаполиса добавил, что в Алматы будет разработана стратегия развития театрального искусства города.
«Мы должны возродить культуру посещения театра. Этого можем добиться путем проведения масштабных театральных фестивалей мирового уровня с привлечением звезд театра, оперы и балета. Учитывая культурное наследие Алматы и образовательную базу, у города есть все шансы стать центром сценического искусства Центральной Азии. Тем самым, притягивая со всех уголков центрально-азиатского региона любителей данного вида искусства. Потенциал для создания мировых шедевров у нас есть, наша задача – помочь ему раскрыться в полную силу», - сказал он.
Кроме того, Бакытжан Сагинтаев назвал 8 основных креативных индустрий, имеющих наибольший потенциал на развитие города - кино и анимация, музыка, литература, театр, дизайн и архитектура, мода, новые медиа и цифровая культура, индустрия развлечений – общественные пространства, музеи и современное искусство.
По словам Сагинтаева, для поддержки алматинских музыкантов будут созданы специальные платформы, с объединением представителей индустрии, государства, бизнеса и образования. Создаваемый продукт будет монетизироваться через современные цифровые инструменты - iTunes, yandex, spotify и другие.
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