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    21:31, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Как сделать столицу комфортной, рассказал Алтай Кульгинов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов встретился с членами городского Общественного совета. На встрече было рассказано об итогах 2020 года и планах на текущий год по развитию Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    «Сегодня встретился с членами Общественного совета. Ответил на вопросы, обсудили ряд важных направлений по развитию столицы. Город развиваем в рамках концепции мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город» с вовлечением наших горожан», - написал Алтай Кульгинов на своей странице в сети Instagram.


    Первое. Жилищный вопрос

    За прошедший год в столице построили более 3 млн. кв.м жилья, из них 80% - частные инвестиции. По поручению Главы государства в три раза увеличили количество доступного жилья. В текущем году построим еще больше доступного льготного жилья – 10 тыс. социальных квартир. Расширили категорию получателей льготных квартир, сумма жилищных сертификатов увеличим с 1 млн до 1,5 млн.тенге.


    Также продолжим программу «Арендное жилье для работающей молодежи», которая была инициирована Елбасы.

    Второе. Строительство социальных объектов

    В прошлом году построили в 2 раза больше школ, чем в 2019 г. В текущем году количество ученических мест увеличим в два раза, чем в 2020 году. Переходим на строительство крупногабаритных школ. Также в строительство объектов образования привлекаем частные инвестиции.


    Кроме того, продолжим работать над расширением сети реабилитационных центров, объектов «Доктор у дома» и т.д.

    Третье. Ремонт опасных ЖК. Снос аварийных ветхих домов

    Необходимо не только строить соцдома, но и ремонтировать имеющиеся. Несмотря на пандемию, в 2020 году отремонтировали свыше 50 многоквартирных жилых комплексов, которые представляли опасность для проживания. Только в начале текущего года 400 семей из аварийных ветхих домов получили ключи от новых безопасных квартир. Все данные меры продолжим и в текущем году.

    Четвертое. Благоустройство

    Очень важно создавать условия для пеших прогулок горожан. Чтобы, выйдя из дома, были благоустроенные дворы, также больше общественных пространств (парки, скверы, бульвары). В прошлом году благоустроили порядка 150 дворов и 60 общественных пространств. Акцент сделали на старой части города, благоустроили пустыри, болотистые местности и т.д.


    «В текущем году также продолжим реализовывать «зеленую» концепцию: высаживать деревья, разбивать сады, увеличивать количество зеленых насаждений на территориях городских достопримечательностей и культурных объектов.

    Кроме того, продолжим на системной основе развивать наши жилые массивы, прокладывать газораспределительные сети в частный сектор, строить дороги, мосты, объекты долевого строительства, модернизировать систему ливневых канализаций и т.д. Все это позволит сделать районы полицентричными, а город комфортным для проживания.

    Ранее итоги прошедшего года и планы на текущий год обсудили с жителями четырех районов. Для эффективной обратной связи еженедельно проводим приемы граждан, моя отчетная встреча состоится 10 февраля – нам важно, чтобы жители вовлекались в процесс развития города», - написал аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram.


    Теги:
    Астана Акимат Жилье Строительство Общество Благоустройство
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