Как роботы помогают врачам – фоторепортаж из Больницы Медицинского Центра Управления делами Президента РК

11 Января 2023, 16:30

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Робот-ассистированная хирургия не в диковинку казахстанским врачам. За их плечами пятилетний труд, обучение и обмен опытом в лучших зарубежных медицинских центрах. С помощью роботов врачам удается минимизировать хирургическое вмешательство, что снижает риск потери крови и в короткие сроки приводит к восстановлению пациента. О том, как казахстанские медики используют роботов в своей работе, о роботизированной операционной и могут ли машины заменить в будущем врачей, рассказали в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» эксперты центра робот-ассистированной хирургии Больницы Медицинского Центра Управления Делами Президента.

Тем утром мы застали врачей в операционной - они готовились к удалению матки и кистомы левого яичника пациентки. Женщину окружили несколько врачей - пациентка уже находилась под наркозом. После тщательной подготовки врачи начали операцию при помощи клинического робота. Ошибочно полагать, что операции в роботизированной хирургии выполняет робот. Он лишь инструмент для более точной и эффективной работы хирурга. Доктор в этом случае управляет машиной, находясь в комфортной рабочей зоне. Система помогает врачу с высокой точностью движений до 1 мм, в максимально удобном положении, сидя в специальном кресле, проводить операции.

По словам врача-гинеколога Гульбарам Башаровой, чтобы работать на этом оборудовании, нужно уметь хорошо оперировать лапароскопическим методом. Это тоже современный метод хирургии, при котором операции на внутренних органах проводят через небольшие отверстия. Бывает, что аппарат не всегда позволяет подойти поближе к огромным миомам - в этом случае хирурги переходят на лапароскопический метод удаления опухоли. Клинический робот же уникален тем, что он может близко подойти к самым мелким миомам.

Отметим, что роботизированная хирургия - современный, наиболее эффективный метод хирургического лечения в урологии, гинекологии и общей хирургии. Сохраняя преимущества лапароскопической хирургии, робот-ассистированная хирургия обладает большим количеством дополнительных плюсов: трехмерное наблюдение за операционным полем, многократное увеличение изображения оперируемых органов, полное устранение дрожания рук хирурга, быстрый период восстановления пациента, минимальные риски заражения или большой кровопотери и, как следствие, сокращение пребывания пациента в стационаре, отсутствие серьезных болевых ощущений после операции.

Операция зависит от каждого члена команды

Гульбарам Башарова трудится в этой клинике с 2015 года. Она одна из первых врачей, кто научился работать на роботизированном оборудовании. Для обучения и обмена опытом в 2018 году, когда только открывался Центр робот-ассистированной хирургии, она проходила обучение и сертификацию в Милане - перед тем как приступить к настоящей операции с помощью робота, она практиковалась на животных. Поэтому Гульбарам Башарова считает, что своего первого пациента оперировала в Италии.

«К операции с роботом готовимся дольше. Как уже отмечали его преимущество в том, что четко видны все сосуды, связки, придатки – работаем с 16-кратным увеличением, что существенно облегчает работу», - поделилась врач-гинеколог.

В большой операционной в этот день трудились почти десять медработников: трое хирургов, анестезиолог, медсестры, санитарки и огромный роботизированный аппарат. В операционной значима роль каждого медицинского сотрудника, отмечает Гульбарам Башарова.

«Мы все взаимозаменяемые. Когда порой не хватает рук, хирурги нам отлично помогают. Они знают ход наших операций. Наши анестезиологи - профессионалы своего дела. У пациентов есть доверие к анестезиологам. Даже санитарка играет большую роль, потому что нужно знать, что к чему подключить и подвинуть. Мы зависим от них. Мы даже операцию можем отменить, если в зале нет санитарки. У нас вся служба связана друг с другом», - поделилась Гульбарам Башарова.

Операция по удалению матки заняла больше одного часа. Пациентка потеряла меньше крови, чем могла потерять при открытой операции. После операции врач-хирург поделилась результатами проделанной работы.

«Удалили матку, правые придатки. В придатки входят маточная труба и яичник. С левой стороны убрали только маточную трубу, а один яичник оставили. Хоть это и рутинная операция для нас, я в конце переживала. Завершая операцию, мы проверяем мочеточники. Протестировали, проверили, в результате все органы функционируют, как надо. Пациентка чувствует себя хорошо и уже очнулась. Два часа после операции она пробудет в палате пробуждения. С годами и накопленным опытом всё больше чувствуешь груз ответственности: ты должен делать лучше, не должно быть ошибок», - призналась врач.

После удаления матки мы поинтересовались, что же с ней стало: выбрасывают или сохраняют?

«Мы ничего не выбрасываем. Даже когда удаляем маленькие органы, отправляем в патологоанатомическую лабораторию. С каждого участка патологоанатомы берут ткани, режут, смотрят под микроскопом: нет ли злокачественной опухоли. Они делают до 20-30 срезов. Все остальное потом утилизируют. Если у пациентки злокачественная опухоль - она все может перепроверить. Мы отправляем в патологоанатомическую лабораторию органы для изучения, чтобы дать пациентке рекомендации: какой образ жизни вести», - добавила Гульбарам Башарова.

Какие преимущества есть у робота?

Как отмечалось выше, на клиническом роботе также проводятся и урологические операции.

«Преимущества робот-ассистированых операций в урологии - это, конечно же, больше возможностей и удобства, меньше риска возможных операционных осложнений. Робот в принципе не дает возможность сделать неправильные движения во время операции. На клиническом роботе проводим значительно меньше операций, чем по гинекологической части или по общей хирургии. Тем не менее, в год выполняется около 40 операций. Осложнений за все это время не было. В урологии операции с помощью робота проводятся при наличии кистомы большого размера, патологическом опущении почек, при пересадке мочевого пузыря, при мочекаменной болезни, наличии крупных камней», - рассказал врач-уролог Бахтияр Касымов.

С 2018 года Центр робот-ассистированной хирургии Больницы Медицинского Центра Управления Делами Президента развивается в ногу со временем. Консультантами программы роботизированной хирургии являются доктора с мировыми именами. Приглашенные специалисты каждые два месяца приезжают в больницу для проведения мастер-классов и операций совместно с ведущими докторами БМЦ Управления Делами Президента.

«В этом году провели 278 операций с применением робота. Все прошли успешно. Осложнений не было. Какие преимущества есть у робота? Если что-то происходит во время операции, можем сразу перейти на лапароскопический метод операции. Поколение, которое проводило открытую операцию, утверждало, что это все игрушки, легче разрезать живот и пощупать руками. Однако сейчас 98% всех операций проводятся лапароскопическим методом. Уже 5 лет работаем с этим роботом. Оперируем все образования в брюшной полости, в органах малого таза, простаты. Думаю, следующим шагом станет операция с применением робота без участия человека, а хирург сможет провести операцию без помощников», - поделился руководитель Центра робот-ассистированной хирургии Талгат Уразов.

Технологии служат человеку

Многие пугаются названия «робот-ассистированной хирургии» и считают, что такие услуги доступны не всем казахстанцам. В БМЦа УДП РК ответили, что это ошибочное предположение. В клинике может проходить обследование каждый желающий в рамках ОСМС и ГОБМП. Врачи выдают консультативные листы, пациенты встают в очередь на портале, поступают в больницу и их бесплатно оперируют в порядке очереди на роботизированном оборудовании.

Имеется также и платное отделение. По словам медиков, цены на лечение на платном отделении такие же, как и в городских больницах.

«Пациенты думают: раз уж Больница Медицинского Центра УДП РК, значит все дорого. На самом деле у нас приемлемые цены – такие же, как и в городе. После наших операций пациенты быстрее выписываются домой. Шрамов не остается, а для женщин - это настоящая катастрофа. После операции многие пациенты удивляются ценам и услугам. Мы открыты для всех, кто хочет получить у нас лечение», - добавила Гульбарам Башарова.

Примечательно также то, что на базе БМЦ открылся учебный центр, где имеется аналог клинического робота. Только вместо людей медицинские сотрудники оперируют свиней.

«В прошлом году там обучались наши врачи-хирурги. Всем выдали сертификат по лапароскопической хирургии. На обучение пришли четыре группы из городских больниц. Они ознакомились с роботом, сами ходили в операционную, изучили теоретический материал. В конце каждого курса имелась практическая часть - проведение операции на свинье. Пять часов оперировали животное. Каждый мог попробовать. В учебный центр также обращаются резиденты первых, вторых курсов. У нас есть договоренности. Отдел образования занимается этим вопросом. По специальной программе наши врачи проходят стажировки за рубежом», - рассказал руководитель Центра робот-ассистированной хирургии Талгат Уразов.

На достигнутых результатах работа центра не останавливается. Медики планируют обновить имеющееся оборудование, поменять камеры, улучшить качество изображения.

«На обучение хотим пригласить студентов из регионов, показать им роботов, наши новые фишки. Намерены наладить тесное дальнейшее сотрудничество с компанией, которая производит роботизированное оборудование. Постепенно нужно отходить от ручной хирургии. Медицина не стоит на месте. Технологии в медицине развиваются быстро, как и в быту. Появляются новые инструменты, новые возможности. Сейчас медицина направлена на меньшую травматизацию. Мы будем стремиться, чтобы пациенты оставались довольными. Тем не менее, не стоит забывать о том, что есть вещи, требующие ручного хирургического вмешательства. Мне кажется, открытая хирургия будет всегда, но процент ее будет уменьшаться», - добавил Талгат Уразов.