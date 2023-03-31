Как решить проблему потерь воды в сельском хозяйстве Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Большую часть потребления водных ресурсов в Казахстане занимает сельское хозяйство – 63%. При этом, половина воды теряется при ее доставке на орошение. В чем причина таких больших потерь и как их сократить, разбиралась аналитический обозреватель МИА «Казинформ».

Существенную долю потребления воды в Казахстане занимает сельское хозяйство. Потребление питьевой и бытовой воды занимает всего 4%. Потребление воды в сельском хозяйстве составляет 63%. При этом, 50% воды теряется при ее транспортировке – доставке воды на орошение.

Выступая на первой сессии Парламента VIII созыва Глава государства сообщил, что Казахстану предстоит масштабная реконструкция оросительных каналов, переход на автономное управление гидротехническими сооружениями, автоматизация учета воды и внедрение квот на использование водных ресурсов. Это говорит о том, что в стране начинается поступательный процесс сокращения потерь воды.

По мнению технического директора казахстанской компании «RIZA GLOBAL» Мади Агыбаева, которая занимается комплексной автоматизацией учета тепла, газа, электроэнергии и воды, проблема потерь воды в сельском хозяйстве, да и не только, заключается в самих людях и в их в нерациональном потреблении.

«В Казахстане, по сравнению с другими странами, очень доступная, дешевая вода. Поэтому люди не ценят этот важный ресурс и не задумываются об экономном потреблении. Очень много воды теряется в сельском хозяйстве. Люди до сих пор по старинке на глаз определяют, сколько воды нужно. Государство не ведет точный учет потребления воды для орошения. Оттого фермеры и льют воду бездумно, не жалея», – отметил технический директор.

Мади Агыбаев магистр технических наук и доктор бизнес-администрирования, который изучает технологии сбережения на протяжении 10 лет, пришел к выводу, что фермеры, на самом деле, не всегда знают, сколько именно им нужно воды. По его словам, такие данные можно получить с помощью датчиков, которые замеряют текущее состояние влажности и температуры почвы, а также температуру и влажность воздуха. Исходя из этих данных принимается решение об объемах полива и средствах защиты растений.

«Эти технологии широко применяются в мире. Одно из самых больших применений они получили в Олимпийском парке Сиднея в Австралии, где температура воздуха достигает 50°C в периоды жары, и именно парк выступает «охладителем» для города. В этом процессе важной составляющей выступает рациональная ирригация (орошение). А с учетом того, что периоды жары стали учащаться в Австралии из-за глобального потепления, вопрос экономии воды встал остро. Проект с датчиками позволил сократить затраты на орошения парка с 6 млн до 1 млн австралийских долларов в год», – рассказал спикер.

В Казахстане компания «RIZA GLOBAL» занимается внедрением современных датчиков для фермеров «под ключ» с учетом индивидуальных особенностей и с последующей поддержкой. Датчики двух видов устанавливаются в почву, либо подвешиваются над землей, замеряют данные о влажности и температуре почвы и воздуха, уровня осадков, скорости и направления ветра, которые можно отслеживать на планшете в режиме реального времени. По словам Мади Агыбаева, это позволяет повышать эффективность орошения и оптимизировать затраты фермеров.

«Помимо датчиков, есть решения, которые дают объективную оценку влажности почв со спутника. Зона покрытия обширна. В Казахстане есть компания, которая занимается этим – Egistic. Они оцифровали всю карту Казахстана и любой может запросить отчет по своему полю. Мы сотрудничаем с этой компанией и в скором времени наши данные будут объединены. Им как раз не хватало данных непосредственно с места», – рассказал Мади Агыбаев.

По мнению агронома-консультанта казахстанской компании «AlemAgro» Ержана Баймуканова, такие датчики использовались ранее и актуальны сегодня.

«Растение – это такой же живой организм. Важно знать его состояние – увлажненность, питание. Датчики позволяют проводить правильное орошение и вегетацию растения в полном объеме без перелива. Если воду перелить, то есть риск столкнуться с заражением растения, поскольку паразиты размножаются во влажной среде. Потребуются дополнительные пестициды, а это лишние затраты и повышение себестоимости. Для некоторых растений, например, для растений в открытом грунте важно соотношение воздуха и воды, перелив может лишить растение кислорода и погубить его», – пояснил агроном.

По его словам, для большей эффективности, необходимо увязать показания датчика с агрофизическими свойствами почвы – плотность, объемные массы, и по этим показателям рассчитывать показатель продуктивной влаги.

«Тогда мы будем знать мертвый запас, который растение не усвоит, и выведем полезный запас необходимого объема воды на каждом этапе вегетации», – добавил спикер.

По его словам, показатели влажности важны и в применении пестицидов.

Таким образом, с помощью датчиков фермеры понимают, сколько именно воды им необходимо и когда им применять те или иные виды пестицидов. Это позволит повысить эффективность выращивания и качество урожая, улучшит экономические показатели, снизив себестоимость продукции, и поможет избежать ненужных затрат воды и пестицидов. Государство, в свою очередь, будет вести грамотный учет воды.