Как решился вопрос с госфинансированием частных школ в ЗКО

На собрании говорилось о том, что педагоги, в связи с несвоевременным получением зарплаты, могут объявить забастовку.

Как сообщается в ответе из управления образования ЗКО, с января 2025 года изменился механизм оплаты государственного образовательного заказа частным школам: полномочия по финансированию переданы местным исполнительным органам.

В рамках обновленной системы частные школы в ЗКО продолжают получать государственный образовательный заказ в соответствии с действующими нормативами и законодательством. Начиная с 2025-2026 учебного года запущен пилотный проект «Новый механизм размещения государственного образовательного заказа в частных организациях образования». Проект утвержден совместным приказом Министерства просвещения РК от 6 ноября 2025 года № 251 и постановлением акимата ЗКО от 10 ноября 2025 года № 241.

Согласно информации Национальной образовательной базы данных (НОБД), с сентября 2025 года в области работают 15 частных школ, из них 11 получают государственный заказ на 538 учеников.

По данным управления, государственный образовательный заказ в этом году будет финансироваться тремя траншами в объеме 1 миллиард 508 миллионов тенге. Первый транш — 775 миллионов тенге, из них 505 миллионов тенге — из республиканского бюджета, 250 миллионов тенге из местного бюджета. Эти деньги будут направлены на покрытие расходов в январе–мае 2025 года.

Второй транш — 230 миллионов тенге. Деньги из местного бюджета предназначены для финансирования государственного заказа в сентябре–октябре. Выплата этого транша задержалась в связи с тем, что пилотный проект был утвержден только в ноябре 2025 года. Задержка с утверждением привела к техническим ошибкам в ходе оцифровки данных и интеграции в систему LMS.

В настоящее время технические работы полностью завершены. Проведен конкурс на портале «E-QAZYNA». Заключены договоры с частными школами, финансирование началось.

Третий транш — 503 миллиона тенге. Средства местного бюджета полностью обеспечат покрытие расходов в ноябре–декабре.

— В настоящее время в Западно-Казахстанской области нет трудностей в финансировании частных школ в рамках государственного образовательного заказа. Необходимые средства выделены в полном объеме, проведены конкурсные процедуры, а технические вопросы, возникшие при внедрении пилотного проекта, нашли свое решение. Новый механизм направлен на повышение открытости и эффективности финансирования частных организаций образования, — говорится в официальном ответе.

Ранее сообщалось, что в ЗКО сельские школьники учатся в ветхих зданиях.