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Как решаются жилищные вопросы в Нур-Султане

14 Июня 2020 19:10
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Как решаются жилищные вопросы в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы ознакомился с ходом строительства жилья, куда будут переселены жители, проживающие в аварийных домах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

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«Для решения жилищных вопросов работаем в нескольких направлениях. Сегодня во время объезда ознакомился с ходом строительства жилья, куда мы переселим жителей, проживающих в аварийных домах. В текущем году из ветхого жилья переселим свыше 800 человек», - написал на своей странице в Instagram аким города Алтай Кульгинов.

Во время объезда аким встретился с жильцами аварийных домов, выслушал предложения и пожелания жителей улиц Бесшатыр, Алтынсарина, Агадыр, Янушкевича.

«По программе модернизации ЖКХ в текущем году отремонтируем свыше 50 многоквартирных жилых комплексов, отремонтируем и заменим более 130 лифтов. По поручению Главы государства увеличим объём строительства доступного социального жилья», – сказал Алтай Кульгинов.




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#Нур-Султан   #Акимат   #Жилье  
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