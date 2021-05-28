Как решаются жилищные вопросы очередников, рассказали в МИИР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по оптимизации жилищной политики рассказал заместитель председателя Комитета по делам строительства и развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Еркебулан Даулбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в рамках поручений Главы государства проводится оптимизация жилищной политики. Количество граждан, состоящих в очереди на получение жилья, составляет 562 тысячи. В рамках новых подходов с целью ускоренного решения жилищных вопросов очередников внедряется механизм субсидирования арендной платы в частном жилищном фонде», - сказал Еркебулан Даулбаев в ходе Open Space по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья на площадке МИА «Казинформ».

Было отмечено, что арендная плата будет субсидироваться до 80% за счет государственных средств.

«В размере 31 МРП для городов Нур-Султан и Алматы, 21 МРП - для иных регионов и 15 МРП - для сельской местности. Планируется охватить этим механизмом 185 тысяч очередников, имеющих доход ниже одного прожиточного минимума на члена семьи», - уточнил Еркебулан Даулбаев.

Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин рассказал о ситуации на рынке жилья.

«Ценовая ситуация нестабильная, и отмечается волатильность. Рост цен на первичное жилье за январь-апрель 2021 года составил 5,5%. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то он составлял всего 1,5%. На вторичное жилье идет еще больший рост в этом году - 12,3%, за аналогичный период 2020 года рост составил 2,2%», - сообщил Серик Жумангарин.